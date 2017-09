Federer prežil ďalšiu drámu na US Open, opäť potreboval päť setov

NEW YORK 1. septembra (WebNoviny.sk) - Švajčiarsky tenista Roger Federer nasadený ako tretí zvíťazil za 188 minút tesne 6:1, 6:7 (3), 4:6, 6:4 6:2 nad Rusom Michailom Južným vo štvrtkovom stretnutí 2. kola dvojhry mužov na záverečnom štvrtom grandslamovom turnaji sezóny US Open v New Yorku.

V bilancii zo vzájomných duelov s 35-ročným miestnym semifinalistom z edícií 2006 a 2010 Južným (101., ale bol aj na 8. priečke) upravil Federer na 17:0, rivalita trvá od sezóny 2000. Švajčiar má v "maratónoch" štatistiku 29:10, tento rok 5:0.

Federer môže byť po US Open jednotkou

Šampión v lokalite Flushing Meadows z ročníkov 2004 - 2008 Federer zároveň zvýšil na 17:0 v 2. kole na tomto podujatí a dosiahol na ňom svoj jubilejný 80. zápasový úspech, čím osamel na historickej druhej pozícii pred domácim Andrem Agassim. Vedie ďalší Američan Jimmy Connors (98).





Tridsaťšesťročný bazilejský rodák Federer potreboval päť setov aj v 1. kole na prekonanie domáceho mladíka Francesa Tiafoa (4:6, 6:2, 6:1, 1:6, 6:4). V 3. kole ho vyzve o rok mladší ľavoruký španielsky univerzál Feliciano López (35.) nasadený ako tridsiaty prvý. V tomto prípade Federer vedie v semiorskej štatistike "len" 12:0.

Zverenec Chorváta Ivana Ljubičiča a švajčiarskeho daviscupového kapitána Severina Lüthiho Federer v tejto sezóne po účelovom regeneračnom vynechaní druhej polovice tej predchádzajúcej zabodoval na vrcholnej scéne na Australian Open aj Wimbledone, svoju rekordnú zbierku rozšíril na 19 grandslamových titulov, môže teda zaokrúhliť.





Federer zároveň môže k 11. septembru vystriedať Rafaela Nadala na vrchole svetového rebríčka ATP pre nasadzovanie vo dvojhre. Potrebuje na to minimálne už postup do semifinále US Open. V prípade, že sa Švajčiar aj Španiel prebojujú práve do semifinále, udial by sa ich priamy súboj o post lídra, keďže obaja sú v hornej polovici žrebu.

Švajčiar môže prekonať dva rekordy

Federer premiérovo viedol 2. februára 2004 a dosiaľ naposledy 4. novembra 2012, dovedna strávil na čele rekordných 302 týždňov. O päť rokov mladší Nadal prvý raz bol jednotkou 18. augusta 2008 a v pondelok načal svoj 143. týždeň panovania v súčte jednotlivých období - to aktuálne sa začalo predminulý pondelok, keď preskočil Andyho Murrayho.

Brit v New Yorku absentuje pre pretrvávajúce problémy s bedrami. Ak sa Federer prepracuje na špicu hierarchie, prekoná dva historické rekordy, ktorých držiteľom zhodne je Agassi. Stal by sa najstarším lídrom od zavedenia rebríčka v roku 1973. Navyše, 4 roky a 310 dní medzi dvoma funkčnými obdobiami by bolo najdlhšou prestávkou v dejinách.

US Open - dvojhra mužov - 2. kolo:

Roger Federer (Švaj.-3) – Michail Južnyj (Rus.) 6:1, 6:7 (3), 4:6, 6:4, 6:2 za 188 minút

