Federer nedal šancu Kohlschreiberovi, vo štvrťfinále US Open je po päťsetovej bitke aj Del Potro

NEW YORK 5. septembra (WebNoviny.sk) - Rýchlo a suverénne postúpil švajčiarsky tenista Roger Federer do štvrťfinále dvojhry na záverečnom štvrtom grandslamovom podujatí sezóny US Open v New Yorku. Turnajová trojka Federer zdolal Nemca Philippa Kohlschreibera (33.) za 109 minút 6:4, 6:2, 7:5.

V najlepšej osmičke si tohtoročný šampión Australian Open a Wimbledonu zmeria sily s Argentínčanom Juanom Martínom Del Potrom (24.), ktorý v päťsetovej dráme premohol Rakúšana Dominica Thiema nasadeného ako šiesteho 1:6, 2:6, 6:1, 7:6 (1), 6:4. Pôjde o reprízu finále z roku 2009, v ktorom v piatich setoch uspel Del Potro.





Devätnásťnásobný grandslamový šampión Federer v dueli s Kohlschreiberom absolútne dominoval. Zahral 39 víťazných úderov popri 20 nevynútených chybách, pri sieti zvládol 15 z 20 nábehov a pomohol si 11 esami. Využil 4 zo 7 brejkových príležitostí, sám nečelil žiadnemu brejkbalu a pri svojom podaní v 15 hrách prepustil súperovi iba 13 fifitínov. Kohlschreiber mal bilanciu víťazné údery - nevynútené chyby 19:33.





Kohlschreiber to na Federera nevie

Federer natiahol tohtoročnú "bláznivú" sériu víťazstiev na tzv. Majors už na 18 zápasov. Po sedem triumfov si pripísal pri celkových víťazstvách v Melbourne aj Londýne, na parížskej antuke chýbal, v New Yorku má na konte zatiaľ štyri víťazné stretnutia.





Tridsaťtriročný Kohlschreiber je obľúbeným súperom 36-ročného Federera. Z 12 vzájomných zápasov s ním ani raz neprehral a odovzdal dovedna len tri sety.

"Skvelý pocit, keď vám ide podanie a ani raz ho neprehráte. V takom prípade stačí raz vyhrať súperovo a máte set. Stalo sa mi to prvý raz na tomto turnaji. Cítim, že je to dobré," skonštatoval Roger Federer aj na webe usopen.org.

Federer vyhral US Open päťkrát

Federer vyhral US Open päťkrát v rade v rokoch 2004 - 2008 a aktuálne sa do štvrťfinále prebojoval po dvanásty raz. Vlani v newyorskej štvrti Flushing Meadows chýbal, keďže celú druhú polovicu sezóny pauzoval pre zranenie kolena a celkový oddych organizmu.

Na adresu Del Potra, ktorý bude jeho súperom v boji o postup do semifinále, Federer poznamenal: "Je skvelé vidieť ho späť na okruhu. Má za sebou strastiplnú niekoľkoročnú cestu vzhľadom na jeho ťažko skúšané zápästia. A to že hráme proti sebe teraz v roku 2017 po našom epickom finále zo sezóny 2009...? Teším sa na ten zápas. Pred tými rokmi som v piatom sete nebol lepším hráčom."

Dvojhra mužov - 4. kolo (osemfinále)

Roger Federer (Švaj.-3) – Philipp Kohlschreiber (Nem.-33) 6:4, 6:2, 7:5 za 109 minút

Juan Martín Del Potro (Arg.-24) – Dominic Thiem (Rak.-6) 1:6, 2:6, 6:1, 7:6 (1), 6:4 za 215 minút

