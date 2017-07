Federer na Wimbledone zdolal Dimitrova a postúpil do svojho 50. grandslamového štvrťfinále

LONDÝN 10. júla (WebNoviny.sk) - Švajčiarsky tenista Roger Federer nasadený ako tretí zvíťazil nad bulharskou trinástkou podujatia Grigorom Dimitrovom za 97 minút poľahky 6:4, 6:2, 6:4 v stretnutí pondelňajšieho osemfinálového 4. kola dvojhry mužov na treťom grandslamovom turnaji sezóny Wimbledone v Londýne (3. - 16. júla, celková dotácia 31,6 milióna libier, tráva).

Sedemnásobný miestny šampión Federer bude v stredu vo štvrťfinále hrať s úspešným z duelu Milos Raonic (Kan.-6) - Alexander Zverev (Nem.-10). Kanaďanovi by sa mohol revanšovať za prehru z vlaňajšieho semifinále v britskej metropole. Má s ním skóre 9:3 na hlavnej profesionálnej scéne, proti A. Zverevovi stojí 2:1. Federer vlani po spomenutej prehre s Raonicom vynechal druhú polovicu sezóny, aby si dal dokopy operované koleno a háklivý chrbát.

Federerovo 50. štvrťfinále na veľkej štvorke

Federer postúpil do svojho okrúhleho 50. štvrťfinále na veľkej štvorke, už o deväť takýchto prienikov vedie v historickej štatistike Open Ery pred Američanom Jimmym Connorsom.



Na medzinárodných otvorených majstrovstvách Anglicka to zvládol 15. raz, Connors ich má na druhej pozícii v tzv. otvorenej ére na konte 14. Švajčiar dosiahol svoj 88. zápasový úspech v All England Lawn Tennis and Croquet Clune, na melbournských Australian Open ich nazbieral 87 (na US Open 78, na Roland Garros 65).



Federer je na adrese SW19 Church Road hrdinom súťaže juniorov zo sezóny 1998, Dimitrov sa presadil o desať rokov neskôr. Bulharský 26-ročný 11. muž seniorského hodnotenia klesol v bilancii proti 35-ročnému bazilejskému rodákovi na 0:6.

Švajčiar útočí v Londýne na ôsmu trofej

Niekdajší líder singlového renkingu ATP Federer, aktuálne piaty v dlhodobom hodnotení a druhý v tohtosezónnom bodovaní Race za Španielom Rafaelom Nadalom, má piaty raz šancu odpútať sa na vrchole miestneho historického poradia podľa počtu trofejí od Brita Williama Renshawa a Američana Peta Samprasa. Rovnako ako oni 7-krát dobyl primát (2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2009, 2012).

Od edície 2012 čakal na 18. položku vo svojej zbierke z Majors až do januárových melbournských Australian Open. Medzičasom zvládol americké "hardové" Sunshine Double v kalifornskom Indian Wells a v Miami na Floride a po účelovom vynechaní hlavnej časti antukovej sezóny vrátane parížskeho Roland Garros sa pripomenul na tráve v spomenutom Halle, kde sa presadil deviaty raz.

Federer tento rok prehral iba dva zápasy

Federer inkasoval tento rok iba dve prehry, a to 1. marca v osemfinále v Dubaji s Rusom Jevgenijom Donským a 14. júna v rovnakej fáze v Stuttgarte od nemeckého veterána Tommyho Haasa (vo svojom premiérovom vystúpení od 2. apríla). V prvom prípade to bolo z troch mečbalov, v druhom z jedného.

Švajčiar má v roku 2017 zápasovú bilanciu 28:2. Federer dovedna vlastní 92 titulov vo dvojhre, v hodnotení tzv. otvorenej éry už iba o dva zaostáva za druhým Čechom Ivanom Lendlom (vedie Američan Jimmy Connors so 109 úspechmi).

Wimbledon - dvojhra mužov - 4. kolo (osemfinále):

za 97 minút

