FC Liverpool siaha na semifinále Ligy majstrov, ManCity musí v odvete štvrťfinále zmazať manko

MANCHESTER 10. apríla (WebNoviny.sk) - V utorok sú na programe dva odvetné zápasy štvrťfinále futbalovej Ligy majstrov 2017/2018. Manchester City sa bude v anglickej bitke snažiť o zmazanie manka z prvého duelu na ihrisku FC Liverpool.

Liverpool zvíťazil minulý týždeň na Anfielde 3:0. Mužstvo trénera Jürgena Kloppa už do prestávky zaťažilo konto "Citizens" troma zásahmi.

"The Reds" sú tak blízko premiérového semifinále LM od ročníka 2007/2008, keď vo štvrťfinále prekonali iného anglického protivníka Arsenal Londýn (1:1 vonku, 4:2 doma). V tíme "LFC" vtedy pôsobil aj kapitán slovenskej reprezentácie Martin Škrtel.

Van Dijk si nemyslí, že je rozhodnuté

Holandský stopér Virgil van Dijk poodhalil, čo musí Liverpool spraviť na Etihad Stadium, aby spečatil prienik medzi kvarteto najlepších tímov Európy.



"Nemyslím si, že už je rozhodnuté. Všetci vieme, akú má ManCity kvalitu. Mohli ste to vidieť po prestávke na Anfielde, kde nás súper zatlačil. V odvete nesmieme byť príliš stiahnutí. Mali by sme byť sebavedomí, hrať našu hru a snažiť sa streliť nejaké góly," povedal pre Liverpool Echo 26-ročný niekdajší hráč Southamptonu či Celticu Glasgow, ktorý vyzdvihol defenzívny prínos útočného tria Mohamed Salah, Roberto Firmino a Sadio Mané.



"Naši útočníci sú skvelí, nielen smerom dopredu, ale aj v obrane. Odvedú kopec práce. Pozrite sa na takého ´Bobbyho´ Firmina, pre súperov je nočná mora," doplnil Van Dijk.

Egypťan Salah nedohral minulotýždňový prvý zápas, krátko po zmene strán odstúpil z hry pre zranenie slabín. Kouč "The Reds" Klopp však očakáva, že 25-ročný "rýchlik" bude v utorok k dispozícii. "Mo je zranený, ale nemyslím si, že je to vážne. Dúfam, že proti Manchestru City bude môcť nastúpiť. Rovnaké je to aj v prípade Andyho Robertsona," vyhlásil 50-ročný rodák z nemeckého Stuttgartu pre oficiálnu webstránku klubu.

Oba tímy hrali derby v Premier League

Liverpool hrá medzi najlepšou európskou osmičkou štrnástykrát. V doterajších trinástich prípadoch až deväťkrát prenikol do semifinále. Manchester City vo štvrťfinále LM zatiaľ účinkoval iba raz - v sezóne 2015/2016 zvládol dvojzápas proti Parížu St. Germain.

Mužstvá sa pred touto konfrontáciou na európskej pohárovej scéne nestretli. Doteraz však proti sebe súťažne stáli už 179-krát, Liverpool vedie v počte výhier 88:45. Manchester City v ostatných deviatich vzájomných súbojoch šesťkrát prehral.

Tímy sa v sobotu predstavili v anglickej Premier League v mestských derby zápasoch. Liverpool , "Citizens" a nevyužili možnosť v predstihu si zabezpečiť zisk piateho majstrovského titulu v klubovej histórii. Podľa brazílskeho obrancu Danila musí ManCity čo najskôr zabudnúť na túto prehru a sústrediť na utorňajšiu misiu.

"Prevláda v nás pocit smútku a sklamania, ale rýchlo to musíme pustiť z hláv, pretože pred nami stojí ďalšia veľká výzva. Naši fanúšikovia sú vždy fantastickí a dokážu nám veľmi pomôcť. Ak to dokážu aj proti Liverpoolu, bude to pre nás obrovská vzpruha," povedal pre Sky Sports 26-ročný pravý bek, ktorý v ostatných dvoch sezónach vyhral LM ako hráč Realu Madrid.

