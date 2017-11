Farmári upozorňujú na nepriaznivú situáciu v sektore mlieka, potrebujú aspoň 70 miliónov eur

BRATISLAVA 23. novembra (WebNoviny.sk) - Slovenskí farmári a spracovatelia mlieka upozorňujú, že situácia v sektore mlieka rozhodne nie je priaznivá.

Štátny rozpočet na rok 2018 totiž nepočíta so systémovými opatreniami, ktoré by farmárom pomohli pri udržiavaní a zlepšovaní podmienok, ktoré v súčasnosti majú. Konštatoval to Alexander Pastorek, predseda Slovenského zväzu prvovýrobcov mlieka.

Napríklad v Českej republike sa štátne dotácie v budúcom roku podľa Pastoreka vyšplhajú na sumu 140 mil. eur, v Maďarsku je to dokonca 230 mil. eur. Na Slovensku môžu farmári počítať iba s jedným miliónom eur. Slovenskí farmári by potrebovali aspoň 70 mil. eur, domnieva sa Pastorek.





Nemenej dôležitý je podľa neho aj stav slovenských komodít na pultoch predajní. Aj napriek miernemu zlepšeniu a zvýšeniu podielu domácich potravín v obchodoch, majú zahraničné výrobky nad slovenskými nadpolovičnú prevahu.

“V roku 2016 bolo dovezených 650 miliónov kilogramov mliečnych produktov (v prepočte na kilogram mlieka). Toto číslo je len o 200 miliónov kilogramov nižšie ako celoročný predaj mlieka slovenského pôvodu,“ dodal Pastorek.

