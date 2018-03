Farkašová a Krako získali v Super G na paralympiáde v Pjongčangu zlaté medaily a Haraus bronz

ČONGSON 11. marca (WebNoviny.sk) - Slovenskí reprezentanti získali v nedeľu na XII. zimných paralympijských hrách v kórejskom Pjongčangu ďalšie tri medaily - dve zlaté a jednu bronzovú.

O najcennejšie kovy v super G zjazdárov sa postarali sobotňajší medailisti v zjazde Henrieta Farkašová s navádzačkou Natáliou Šubrtovou a Jakub Krako s navádzačom Branislavom Brozmanom. Bronz medzi zrakovo znevýhodnenými mužmi si vyjazdil Miroslav Haraus s navádzačom Marošom Hudíkom. V medailovej bilancii krajín sa Slovensko dostalo na tretiu pozíciu za vedúcu výpravu USA, v Pjongčangu získali Slováci za dva dni už päť medailí (3-1-1).

Sedemnásobná šampiónka

Historicky najúspešnejšia slovenská paralympionička Henrieta Farkašová (navádzačka Natália Šubrtová) zvíťazila s obrovským náskokom 3,59 sekundy pred Britkou Millie Knightovou.

"Dnes som sa na trati cítila veľmi dobre, aj keď podložka bola horšia, v niektorých pasážach mäkšia a boli na nej ryhy. Jazdu som si užívala a odviedla som dobrú prácu, hoci tam boli menšie zaváhania," zhodnotila Henrieta Farkašová. Slovenka absolvovala vynikajúco spodnú časť trate a práve tam získala najväčšiu časť náskoku. Tretia skončila ďalšia Britka Menna Fitzpatricková.

Farkašová je po nedeli už sedemnásobná paralympijská šampiónka, na ZPH dosiaľ nazbierala 9 cenných kovov (7-1-1). "Zvyčajne mám pomalšie štarty, pár brán mi trvá, kým sa do toho dostanem. Prvé medzičasy zvyknem mať pomalšie oproti súperkám. Dnešok bol rovnaký, potom som to doháňala a v spodnej časti je technickejšia pasáž, kde mám prevahu a práve tam môžem súperky zdolávať," doplnila.

Krako vyštartoval s pokojnou hlavou

V zjazde zrakovo znevýhodnených mužov Jakub Krako s Branislavom Brozmanom triumfovali o 18 stotín sekundy pred Talianom Giacomom Bertagnollim.

"Vyštartovali sme s pokojnou hlavou, jazda sa mi zdala byť dosť chaotická. Bolo to však v tom, že sme sa snažili ísť čo najrýchlejšie a s rýchlosťou prichádzajú chyby. Podarilo sa mi obhájiť prvenstvo v super G, čo som veľmi nečakal. Mám pred sebou ešte ďalšie štarty, kde by som rád rozšíril medailovú zbierku," povedal Jakub Krako, po nedeli už päťnásobný paralympijský šampión. Na ZPH doteraz získal aj tri strieborné medaily vrátane striebra v sobotňajšom zjazde.



Bronz si vyjazdil Miroslav Haraus s navádzačom Marošom Hudíkom (+0,55). "Preteky boli poriadne náročné, o to viac si cením zisk bronzu. Po vypadnutí v sobotňajšom zjazde som to mal ťažšie, bol som veľmi sklamaný. Mám radosť z každej medaily, ktorú sa mi podarí získať pre Slovensko," povedal Miroslav Haraus. Na ZPH získal už štvrtý cenný kov, z minulosti má na svojom konte jedno striebro a dva bronzy.

Premiérové siedme miesto Kubačku

Vydarenú spoločnú paralympijskú premiéru v nedeľu absolvovali úplne nevidiaci Marek Kubačka s navádzačkou Máriou Zaťovičovou, ktorých klasifikovali na 7. mieste. "Trať bola celkom fajn. Je však príliš rovinatá a ja mám radšej strmšie úseky. Mal som čo robiť, aby som súperov ponaháňal. Pred spoločnou paralympijskou premiérou som bol pokojnejší ako zvyčajne, snažil som sa urobiť všetko pre to, aby som mal nastavenú správne hlavu," podotkol Marek Kubačka.



"Ja som bola v sobotu trochu nervóznejšia, ale dnes som sa snažila byť pokojná, nech sa to neprenesie na Mareka. Najmä pred super G mávam väčšiu trému, pretože na trati sa kontakt drží veľmi ťažko. Musím mať perfektnú stopu, aby som Mareka dobre naviedla," doplnila jeho navádzačka Mária Zaťovičová.

Od medaily ho delilo 77 stotín sekundy

Medzi stojacimi mužmi bol Martin France v super G šiesty, od medaily ho delilo 77 stotín sekundy. "To nie je možné. Tesne pred cieľom ma na trati rozhodilo, vletel som tam vo veľkej rýchlosti. Môj cieľ bol skončiť do šestky, ale necelých osem desatín ma mrzí. Ak by som skončil štvrtý, ešte viac by ma to mrzelo. Modlil som sa, aby som neskončil štvrtý. Tretie miesto by bolo lepšie, chcel som sa pridať k chalanom Kubovi a Marekovi. Teraz ma čaká deň voľna a potom moja najsilnejšia disciplína, na kombináciu sa teším," povedal Martin France.



Medzi stojacimi ženami sa Petra Smaržová nevyrovnala s nástrahami trate a vypadla tesne po štarte. "Nevošla som sa do bránky, mala som zlý nájazd. Bola to prechodová bránka, za horizontom v oblúku. Tento neúspech chcem čo najskôr hodiť za hlavu a pripraviť sa na ďalšie súťaže," poznamenala Petra Smaržová.

V nedeľu budú v akcii ešte slovenskí reprezentanti v curlingu na vozíku, odohrajú súboje proti tímu Kórejskej republiky a Švajčiarska.

Zimná paralympiáda 2018 v Pjongčangu





Zjazdové lyžovanie Ženy - super G - zrakovo znevýhodnené: 1. Henrieta Farkašová (navádzačka Natália Šubrtová, SR) 1:30,17 min, 2. Millie Knightová (nav. Brett Wild, V. Brit.) +3,59 s, 3. Menna Fitzpatricková (nav. Jennifer Kehoeová, V. Brit.) +4,37 Ženy - super G - stojace: 1. Marie Bochetová (Fr.) 1:32,83 min, 2. Andrea Rothfussová (Nem.) +0,27 s, 3. Alana Ramsayová (Kan.) +2,37, ... Petra Smaržová (SR) nedokončila Muži - super G - zrakovo znevýhodnení: 1. Jakub Krako (nav. Branislav Brozman, SR) 1:26,11 min, 2. Giacomo Bertagnolli (Fabrizio Casal, Tal.) +0,18 s, 3. Miroslav Haraus (nav. Maroš Hudík, SR) +0,55, ... 7. Marek Kubačka (nav. Mária Zaťovičová, SR) +5,86 Muži - super G - stojaci: 1. Theo Gmur (Švaj.) 1:24,83 min, 2. Arthur Bauchet (Fr.) +1,81 s, 3. Markus Salcher (Rak.) +3,06, … 6. Martin France (SR) +3,83

