Fanúšikovia zvolili Kelemena za najlepšieho brankára Ekstraklasy

BIALYSTOK 20. januára (WebNoviny.sk) - Najlepším brankárom najvyššej poľskej futbalovej súťaže v jesennej časti sezóny 2017/2018 bol Slovák Marián Kelemen.

Skúsený 38-ročný "strážca svätyne" Jagiellonie Bialystok triumfoval vo fanúšikovskej ankete na portáli ekstraklasa.tv, získal takmer štvrtinu všetkých hlasov (24,4 %).

Päťkrát s čistým kontom

Michalovský rodák odchytal na jeseň 15 ligových duelov, až 5-krát si udržal čisté konto. Úradujúci poľský vicemajster zimuje s 36 bodmi na priebežnej 4. pozícii, vedie Legia Varšava (38). Kelemena mrzí, že Jagiellonia na jeseň zopárkrát zbytočne stratila dôležité body.





"Na jednej strane som rád, že sa nám tak darí, ale sme tiež nespokojní, pretože v niekoľkých stretnutiach sme pre našu nesústredenosť postrácali body. Doma proti Slasku Vroclav (1:1) a Piastu Gliwice (0:1) a taktiež na ihrisku Cracovie Krakov (1:1) sme mali príležitosti na to, aby sme zvíťazili. Nemusím hovoriť, na ktorom mieste v tabuľke by sme sa teraz nachádzali, ak by sme mali o tých sedem bodov viac. Škoda tých hlúpo stratených bodov, najmä pred vlastným publikom," povedal Kelemen podľa webu pilkanozna.pl.

Trikrát bol zranený

Futbalový svetobežník, ktorý okrem Poľska chytal aj v Španielsku, Lotyšsku, Turecku, Grécku, Česku a doma na Slovensku, si želá, aby mu tento rok priniesol viac radosti ako vlani, keď ho až trikrát vyradili z hry zdravotné komplikácie.

"Ešte som nezažil taký rok, v ktorom som prekonal tri zranenia. Najprv som si zlomil prst, neskôr som si liečil problémy s lýtkom a v decembri som bojoval s prasknutými rebrami. Chcel by som, aby mi tento rok poskytol veľa radosti na ihrisku a čo najmenej úrazov," skonštatoval Marián Kelemen.

Zdroj: WebNoviny.sk © SITA Všetky práva vyhradené.