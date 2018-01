Fantastická Vlhová skončila opäť v Top 10 v obrovskom slalome Svetového pohára

KRANJSKA GORA 6. januára (WebNoviny.sk) - Slovenská reprezentantka Petra Vlhová skončila na deviatom mieste v obrovskom slalome v rámci Svetového pohára zjazdárok v slovinskej Kranjskej Gore.

Vlhová bola po prvom kole štrnásta, ale siedmy najlepší čas v druhej jazde ju posunul v súčte oboch kôl na deviatu priečku, čo je v podaní 22-ročnej Liptáčky tretí najlepší výsledok v jej kariére v obrovskom slalome. V tejto sezóne bola vyššie iba v Lienzi, kde .





"Mám ďalšie umiestnenie v Top Ten, ale treba pracovať ešte viac, aby to nabudúce bolo lepšie. V prvom kole som neurobila väčšiu chybu, ale nebola to ideálna jazda. Vyskytli sa tam drobnejšie chybičky. V druhom kole sme sa museli nastaviť tak, že treba ísť čo najrýchlejšie, lebo to bolo postavené na priamo a na trati boli jamy. Musela som zariskovať a som rada, že som do cieľa prišla s náskokom a v konečnom poradí som sa posunula vyššie. Dážď mi až tak neprekážal, striedalo sa to a nebolo to výrazné," uviedla Petra Vlhová pre slovenské médiá v Kranjskej Gore.

Shiffrinová s 39. vítazstvom v kariére

Vlhovej patrí v hodnotení obrovského slalomu vo Svetovom pohári desiata priečka, v priebežnom poradí bojov o veľký glóbus v SP je stále tretia, aktuálne stiahla manko na Nemku Viktoriu Rebensburgovú na druhom mieste na 30 bodov.

Už 39. víťazstvo v kariére a ôsme v aktuálnej sezóne si pripísala Mikaela Shiffrinová. Fenomenálna Američanka v pretekoch, ktoré sprevádzal dážď, zvíťazila s náskokom 31 stotín sekundy pred Francúzkou Tessou Worleyovou, ktorej odplatila prehru z vlaňajších majstrovstiev sveta vo švajčiarskom St. Moritzi.

"Keď predvádzam svoje najlepšie jazdy, všetko sa zdá byť jednoduché. Dnes to nebolo možné, najmä v druhom kole bola trať veľmi ťažká. Nemohla som podať stopercentný výkon, ale, samozrejme, víťazstvo ma veľmi teší. Či rada jazdím v daždi? Áno, ale radšej som, keď je slnko a modrá obloha. Som veľmi spokojná so súčasnou formou a tým, čo predvádzam. Ďakujem všetkým ľuďom, ktorí mi v tom pomáhajú," uviedla Mikaela Shiffrinová na tlačovej konferencii po pretekoch.

Kantorová nedokončila prvé kolo

Tretiu pozíciu si v súčte oboch kôl vyjazdila Talianka Sofia Goggiová, ktorá po prvom kole figurovala až ako ôsma. Shiffrinová vedie Svetový pohár s 1181 bodmi a náskokom 647 bodov pred Rebensburgovou. V hodnotení obrovského slalomu má Shiffrinová pred Worleyovou k dobru 55 bodov.

V 73-člennej konkurencii 1. kola sa s číslom 71 predstavila ďalšia Slovenka Barbara Kantorová, svoju jazdu však nedokončila.

Zjazdársky ženský víkend v Kranjskej Gore je náhradou za pôvodne naplánované preteky v Maribore, kde sa obrovský slalom a slalom v rámci 54. ročníka Zlatej lisice nemohol uskutočniť pre zlé snehové podmienky a pretrvávajúce teplé počasie.

Svetový pohár v alpskom lyžovaní

Kranjska Gora



Obrovský slalom žien (1. + 2. kolo): 1. Mikaela Shiffrinová (USA) 1:47,40 min, 2. Tessa Worleyová (Fr.) +0,31 s, 3. Sofia Goggiová (Tal.) +0,91, 4. Wendy Holdenerová (Švaj.) +0,93, 5. Stephanie Brunnerová (Rak.) +0,96, 6. Federica Brignoneová (Tal.) +0,98, … 9. Petra Vlhová (SR) +1,51, … Barbara Kantorová (obe SR) nedokončila 1. kolo.



Poradie vo Svetovom pohári (po 17 z 39 pretekov): 1. Mikaela Shiffrinová USA) 1181 bodov, 2. Viktoria Rebensburgová (Nem.) 534, 3. Petra Vlhová (SR) 504, 4. Wendy Holdenerová (Švaj.) 500, 5. Tessa Worleyová (Fr.) 416, 6. Tina Weiratherová (Licht.) 383.



Poradie v hodnotení obrovského slalomu vo Svetovom pohári (po 5 z 9 pretekov): 1. Mikaela Shiffrinová (USA) 385, 2. Tessa Worleyová (Fr.) 330, 3. Viktoria Rebensburgová (Nem.) 322, … 10. Petra Vlhová (SR) 109.

Zdroj: WebNoviny.sk © SITA Všetky práva vyhradené.