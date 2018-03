Fantastická Henrieta Farkašová získala zlatú medailu na paralympiáde v Pjongčangu

ČONGSON 10. marca (WebNoviny.sk) - Hneď prvá súťaž na XII. zimných paralympijských hrách v kórejskom Pjongčangu mala pre slovenskú výpravu zlatý lesk.

Obhájila zlato zo Soči

Historicky najúspešnejšia slovenská paralympionička Henrieta Farkašová triumfovala v sobotňajšom zjazde zrakovo znevýhodnených zjazdárok, s navádzačkou Natáliou Šubrtovou zvíťazili s náskokom 0,86 sekundy pred Britkou Millie Knightová. Tretia skončila Belgičanka Eleonor Sanová.

Henriete Farkašovej sa podarilo obhájiť zlato spred štyroch rokov zo ZPH 2014 v Soči. "Je to skvelý pocit. Ove sme veľmi šťastné, cítime veľkú eufóriu. Tak, ako sme si užívali súťažnú jazdu, tak si užívame aj radosť zo zlata," zneli prvé slová Henrieti Farkašovej, po sobote už šesťnásobnej paralympijskej šampiónky.

Cieľom je päť zlatých medailí

"Na trati som mala v jednej pasáži problém, trochu som tam skĺzla, ale udržala som to. Inak bola jazda celkom dobrá, rýchla a plynulá. Obe sme mali z výkonu dobrý pocit a verili sme si, že by to mohlo byť víťazstvo, aj keď nám Millie Knightová trochu zdvihla adrenalín. Napokon to dopadlo dobre pre nás, tešíme sa z toho," pokračovala 31-ročná rožňavská rodáčka.



Zo Slovenska odchádzali Farkašová so Šubrtovou s cieľom získať päť zlatých medailí v piatich štartoch, v sobotu tak úspešne začali cestu napĺňania tohto predsavzatia. "Dvadsať percent je tam, ďalšie štyri pätiny ešte chýbajú. Tešíme sa z každého triumfu, toto pvé potešilo, pretože nám to nastavilo náladu do ďalších štartov," poznamenala navádzačka Natália Šubrtová.

Zimná paralympiáda 2018 v Pjongčangu

ZJAZDOVÉ LYŽOVANIE Ženy - zjazd - zrakovo znevýhodnené: 1. Henrieta Farkašová (navádzačka Natália Šubrtová, SR) 1:29,72 min, 2. Millie Knightová (nav. Brett Wild, V. Brit.) +0,86 s, 3. Eleonor Sanová (nav. Chloe Sanová, Belg.) +1,88

