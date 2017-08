Fantastická Cibulková postúpila do semifinále v New Havene

NEW HAVEN 25. augusta (WebNoviny.sk) - Slovenská tenistka Dominika Cibulková nasadená ako druhá zvíťazila nad ruskou šestkou podujatia Anastasiou Pavľučenkovovou za 124 minút 7:5, 6:4 v zápase štvrtkového štvrťfinále dvojhry na turnaji WTA Premier Connecticut Open presented by United Technologies v americkom New Havene (dotácia 776 000 USD, tvrdý povrch SportMaster vonku).

Využila piaty mečbal

Víťazka v druhom sete prišla o náskok 5:0, ale za stavu 5:4 po piaty raz brejkla svoju súperku a využila v poradí piaty mečbal. Prvé tri možnosti na ukončenie zápasu mala Cibulková už za stavu 5:2 v druhom sete. Napokon jej súperka sama pomohla, pri piatom mečbale urobila Pavľučenkovová dvojchybu. Okrem štyroch dvojchýb však zdolaná Ruska zahrala 9-krát eso.



"Cítim sa výborne, semifinále je skvelé. Počas celého druhého setu som hrala dobre, ale súperka mi to v závere výrazne sťažila. Mala som štyri mečbaly a ona zakaždým zahrala eso. S tým som nemohla nič robiť. Zlepšila sa aj herne a bolo náročné to dobojovať. Celkovo mám za sebou dva veľmi ťažké zápasy proti kvalitným hráčkam, aké môžem stretnúť vo štvrťfinále ana grandslamovom turnaji. Je teda skvelé, že som to zvládla a s dobrými výkonmi," cituje Dominiku Cibulkovú portál Ženskej tenisovej asociácie WTA.

V semifinále proti Mertensovej

Dvadsaťosemročná Bratislavčanka Cibulková, 11. vo svetovom rebríčku, zvýšila v seniorskej bilancii proti 26-ročnej Pavľučenkovovej na 6:3, aj s juniorským obdobím oboch je to 6:5. Slovenka sa revanšovala za nezdar 4:6, 6:3, 2:6 z osemfinále v marcovom kalifornskom Indian Wells.

Zverenkyňa kapitána fedcupovej reprezentácie SR Mateja Liptáka Cibulková bude v piatkovom semifinále premiérovo v kariére čeliť 21-ročnej Belgičanke Elise Mertensovej (46.). Držiteľka ôsmich singlových titulov Cibulková v tejto sezóne ešte na žiadnom turnaji neuspela vo viac ako dvoch zápasoch, teraz to môže zmeniť. V 1. kole mala voľný žreb, v stredu v osemfinále prekonala Francúzku Alizé Cornetovú 2:6, 6:2, 6:4.

Figuruje na 26. pozícii

Úradujúca koncosezónna majsterka sveta z októbrového Singapuru Cibulková nezažíva práve najvydarenejšiu sezónu. Po parížskom antukovom grandslamovom Roland Garros má zápasovú štatistiku 7:6, celkovo tento rok 21:17. V bodovaní Race indikujúcom koncoročné postavenie figuruje na 26. pozícii.

Nedávna štvorka hodnotenia Cibulková je v semifinále premiérovo od februárovej katarskej Dauhy, vtedy medzi najlepšími štyrmi nestačila na Češku Karolínu Plíškovú (4:6, 6:4, 3:6). Predtým si ho zahrala - tiež neúspešne - v rovnakom mesiaci v Petrohrade. V New Havene utvorili druhú semifinálovú dvojicu v hornej polovici "pavúka" Agnieszka Radwanská (Poľ.-1) a Daria Gavrilovová (Aus.).

DVOJHRA - ŠTVRŤFINÁLE:

- Anastasia Pavľučenkovová (Rus.-6) 7:5, 6:4 za 124 minút





