Extrémista Magát chce kandidovať za predsedu Žilinského samosprávneho kraja

BRATISLAVA 18. júla (WebNoviny.sk) – Kysucký extrémista Marián Magát chce v jesenných voľbách kandidovať na post predsedu Žilinského samosprávneho kraja a tiež za poslanca krajského zastupiteľstva.

Magát to oznámil na sociálnej sieti. Dnes je však jeho konto zablokované. V posledných dňoch na ňom uverejnil viacero príspevkov, v ktorých ponúkal svoj pohľad na históriu a Židov.



Magát je zakladateľom extrémistickej skupiny Vzdor Kysuce. V súčasnosti je obžalovaný zo šírenia extrémistických materiálov. V roku 2012 našli v jeho byte nacistické symboly, ktoré údajne cez internet ďalej ponúkal a predával.

V prípade dokázania viny mu hrozia tri až osem rokov väzenia. Vecou sa zaoberá Okresný súd v Čadci. Ten ho začiatkom februára odsúdil za nedovolené ozbrojovanie na tri roky podmienečne. Magát sa však voči verdiktu odvolal. Ak by bol Magát právoplatne odsúdený, nemohol by kandidovať. V prípade zvolenia by o funkciu prišiel.





Zdroj: WebNoviny.sk © SITA Všetky práva vyhradené.