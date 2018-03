Expremiér Fico nepovedal, či zostáva aj naďalej poslancom parlamentu

BRATISLAVA 27. marca (WebNoviny.sk) - Predseda vládnej strany Smer-SD Robert Fico v utorok na tlačovej besede nepovedal, či zostáva poslancom Národnej rady SR.



"Poznáte nejakého politika, ktorý by mal viac preferenčných hlasov, ako som mal ja? Asi tam nenájdete nikoho. Tak dovoľte, aby som slobodne naložil s mojím mandátom. Zostávam predsedom strany Smer-SD, zostávam členom Koaličnej rady a chcem ako predseda najsilnejšej vládnej strany vnášať do Koaličnej rady silný sociálny rozmer a stabilitu. Toto je moja úloha," povedal Fico. Po tom, ako podal demisiu, hovoril, že poslancom zostane minimálne do doby, kým vláda Petra Pellegriniho nezíska dôveru Národnej rady SR.

Fico v utorok zdôraznil, že Koaličná rada pozostáva z troch predsedov koaličných strán a je na nich, či sa rozhodnú prizvať na rokovanie nejakého ministra. Dodal, že Koaličná rada je rozhodujúci politický orgán.





Aké bude počasie na Veľkú noc?

Pozrite si náš nový Magazín !

Video Najstrašidelnejší a najzáhadnejší les v Česku

Zdroj: WebNoviny.sk © SITA Všetky práva vyhradené.