Expremiér Fico je druhý najnedôveryhodnejší politik, ľudia najviac dôverujú prezidentovi Kiskovi

BRATISLAVA 11. apríla (WebNoviny.sk) – Bývalý premiér a predseda strany Smer-SD Robert Fico je druhým najnedôveryhodnejším politikom Slovenska. Nedôveruje mu až 72 percent občanov, dôveru mu prejavilo 24 percent Slovákov.

Fica predbehol líder Ľudovej strany Naše Slovensko Marián Kotleba, ktorému nedôveruje 76 percent občanov Slovenska. Dôveru mu prejavilo 21 percent opýtaných.





Vyplýva to z prieskumu agentúry AKO, ktorý uskutočnila v dňoch 4. až 7. apríla na vzorke 1 000 respondentov. Do zoznamu politikov, mená ktorých respondentom čítali v náhodnom poradí, boli zaradení predsedovia strán, ktoré by sa teraz dostali do parlamentu, plus traja najvyšší ústavní činitelia. Respondent sa musel vyjadriť ku každému menu, teda nešlo o spontánne uvádzanie mien dôveryhodných politikov.





Najdôveryhodnejším politikom je prezident Andrej Kiska, ktorému dôveruje 67 percent respondentov. Nedôveruje mu 31 percent občanov. Na druhom mieste v dôveryhodnosti je premiér Peter Pellegrini (Smer-SD), ktorému verí 41 percent Slovákov. Za nedôveryhodného ho považuje 51 percent opýtaných. Predsedovi parlamentu Andrejovi Dankovi (SNS) dôveruje 35 percent občanov, neverí mu 59 percent opýtaných.





Politik Dôvera Nedôvera Neviem 1. Andrej Kiska 67% 31% 2% 2. Peter Pellegrini 41% 51% 8% 3. - 4. Béla Bugár 37% 58% 5% 3. - 4. Richard Sulík 37% 60% 3% 5. Andrej Danko 35% 59% 6% 6. Boris Kollár 34% 61% 5% 7. Igor Matovič 32% 63% 5% 8. Alojz Hlina 28% 45% 27% 9. Robert Fico 24% 72% 4% 10. Marián Kotleba 21% 76% 3%

Pozrite si náš nový Magazín !

Video Oficiálne uznaný Kyborg sa už medzi nami pohybuje

Zdroj: WebNoviny.sk © SITA Všetky práva vyhradené.