Experti v USA stále nezistili, prečo auto bez šoféra zrazilo ženu

TEMPE 22. marca (WebNoviny.sk) - Experti zaoberajúci sa prípadom dopravnej nehody, pri ktorej auto bez šoféra zrazilo ženu na priechode pre chodcov, stále nezistili, kde sa stala chyba.

Ľudský faktor

K nehode došlo v noci z nedele na pondelok vo Phoenixe v americkom štáte Arizona, pričom auto, ktoré do ženy narazilo, bolo súčasťou projektu testovania samonavigačného zariadenia. Firma Google, ktorá za týmto projektom stojí, aj firma Uber, ktorá sa podieľa na testovaní systému, doteraz argumentovali práve tým, že pri dopravných nehodách zlyháva najčastejšie ľudský faktor a ich samonavigačný systém by mal zaručiť, že k dopravným nehodám dochádzať nebude.



To, že teraz k jednej došlo, a dokonca smrteľnej - keďže žena po krátkom čase podľahla následkom zranení v nemocnici - môže mať podľa agentúry Associated Press pre pokračovanie tohto projektu vážne následky.

Zlyhala osoba

Viacerí odborníci, ktorí sa týmto prípadom zaoberajú, sa zhodli, že automatický navigačný systém musel ženu pred tým, ako ju auto zrazilo, zaznamenať. "Tá žena sa tam nezjavila len tak z ničoho nič. Prichádza síce z tmavej cesty, ale je to otvorený priestor a Lidar (druh laserového zariadenia - pozn. SITA) a radar by ju určite mali zachytiť a rozpoznať ako človeka," hovorí Bryant Walker Smith z University of South Carolina, ktorý sa zaoberá samonavigačnými zariadeniami.



Jediné, čo je zatiaľ isté, je to, že zlyhala osoba, ktorá v aute sedela ako jeho operátor, teda človek, ktorý má pri testovaní samonavigačného zariadenia dozerať na to, či všetko funguje tak, ako má, a v prípade potreby zasiahnuť.

Operátor môže kedykoľvek testovanie prerušiť buď tým, že dupne na brzdu, alebo stočí volant. Video z jazdy však ukazuje, že operátor sa pred zrážkou nepozeral na vozovku, mal sklopený zrak a náraz ho aj samého vystrašil.To však nie je argument za bezpečnosť samonavigačných systémov, keďže tie by mali byť schopné fungovať práve aj bez ľudského dozoru.





