Exminister Plavčan vychováva budúcich učiteľov na Univerzite Komenského

„Pôsobí na katedre pedagogiky a sociálnej pedagogiky ako vysokoškolský učiteľ - interný zamestnanec. Jeho pracovné povinnosti sú zosúladené s príslušnými ustanoveniami zákona o vysokých školách. Medzi jeho pracovné povinnosti patrí okrem iného vedenie prednášok a seminárov, vedenie a oponovanie záverečných prác študentov, hodnotenie študentov vrátane skúšania na štátnych skúškach, vedenie doktorandov či tvorba študijných materiálov. V rámci pedagogickej, výskumnej a publikačnej činnosti sa v súlade so svojím odborným profilom venuje problematike školského manažmentu a riadenia, vzdelávacích politík, metodologických otázok, legislatívnych noriem súvisiacich so vzdelávacími systémami, ekonomických otázok súvisiacich so školskými systémami a problematike komparácie vzdelávacích systémov. Profesor Plavčan pôsobil na katedre pedagogiky a sociálnej pedagogiky našej fakulty aj v minulosti, spolupracoval s viacerými pracoviskami fakulty v rámci vedecko-výskumnej činnosti, rovnako bol v minulosti členom vedeckej rady fakulty."