Exminister Pavlis podľa OĽaNO pripravil Slovensko o milióny, nemal by zastávať štátnu funkciu

BRATISLAVA 20. októbra (WebNoviny.sk) - Premiér Robert Fico (Smer-SD) by mal prestať chrániť exministra hospodárstva a predsedu Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky Pavla Pavlisa. Vyzvali ho k tomu na piatkovej tlačovej besede poslanci Národnej rady SR za hnutie OĽaNO.

Ako povedal poslanec Eduard Heger, štátna spoločnosť MH Manažment zaplatila odmenu osem miliónov eur advokátskej kancelárií Dvorecký & partneri za spor v kauze Port Service, ktorý štát evidentne nemohol prehrať. Tá zinkasovala od štátu za právne poradenstvo v súdnom spore s cyperskou firmou Sonmazi Invest Limited, ktorá bola právnym nástupcom spoločnosti Port Service, známej z kauzy bývalého ministra hospodárstva Pavla Pavlisa, pre ktorú prišiel o svoje kreslo. "Odmena išla za víťazstvo v spore, ktorý štát nemohol prehrať," povedal s tým, že toto tvrdenie potvrdilo aj ministerstvo hospodárstva. Zodpovednosť za to, že štát vyhodil peniaze zbytočne, nesie podľa hnutia OĽaNO exminister hospodárstva Pavol Pavlis.

Pavlis sa úplne diskvalifikoval

Podľa Gábora Grendela taký človek nemá čo hľadať vo vysokej štátnej funkcii. Ako Grendel pripomenul, v roku 2002 sa Fond národného majetku SR rozhodol privatizovať Slovenské plavby a prístavy. Do súťaže sa prihlásila aj spoločnosť Port Service, ktorá bola pre nesplnenie podmienok zo súťaže vylúčená.





"Potom predseda predstavenstva spoločnosti Port Service chcel Fond národného majetku zažalovať za neoprávnené vylúčenie z tendra a za ušlý zisk v prepočte asi 60 miliónov eur," povedal Grendel a dodal, že spomínaným predsedom predstavenstva bol práve Pavol Pavlis, ktorý je od októbra 2016 predsedom Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR. "Po piatku je zrejmé, že Pavol Pavlis sa úplne diskavlifikoval, lebo práve jeho pričinením prišiel štát o osem miliónov eur," vyhlásil a vyzval premiéra Fica, aby "prestal svojho chránenca chrániť" a aby ho vláda odvolala zo štátnej funkcie. "Nemá čo hľadať vo vysokej štátnej funkcii, niet pochýb, že o osem miliónov prišiel štát zbytočne za spor, ktorý štát vyhral už v roku 2008," uviedol.

Hoci podľa poslancov štát nemusel platiť sumu vo výške 60 miliónov eur, o čom rozhodol v minulosti Najvyšší súd SR, podielovú odmenu osem miliónov pre advokátsku kanceláriu za vopred vyhratý spor mohol štát využiť v prospech občanov. "Koľko je takýchto zmlúv?" pýtal sa poslanec Jozef Viskupič.

Neprofesionálny postup a pochybenia

„Pri odmene pre advokátsku kanceláriu Radomíra Bžána môžeme aspoň tvrdiť, že sme získali vodnú elektráreň. Ale čo sme získali za víťazstvo s firmou pána Pavlisa? No nič. Nič sme nezískali. Ak za takéto spory máme platiť odmeny právnickým kanceláriám, tak to je proste dokonalá továreň na vyciciavanie štátu, dokonalá továreň na prachy. Stačí sa prihlásiť do nejakej súťaže s vedomím, že má vylúčia, lebo nespĺňam kritériá (naráža na spoločnosť Port Service - pozn. red.), potom vyčísliť ušlý zisk, zažalovať štát aj s vedomím, že ten spor prehrám, ale štát bude zastupovať nejaká právnická kancelária, ktorá dostane odmenu 10 % z toho, čo ja vykazujem ako ušlý zisk. To je proste absurdné,“ povedal na štvrtkovej tlačovej besede Grendel.





Minister hospodárstva vyvodil manažérsku zodpovednosť a odvolal celé vedenie MH Manažmentu pre neprofesionálny postup a pochybenia. Ako uviedol pre agentúru SITA hovorca ministra hospodárstva Maroš Stano, v týchto dňoch nastúpilo do spoločnosti nové vedenie, ktoré minister hospodárstva okamžite požiadal, aby preverilo zmluvy, vrátane tých, ktoré sa netýkajú právnych služieb. "V tomto prípade ide o rovnaký typ zmluvy, ako mala advokátska kancelária pána Bžána a ministerstvo hospodárstva čaká na právnu analýzu, či je vôbec platná. Za zmluvu nesie v plnej miere zodpovednosť bývalé vedenie spoločnosti MH Manažmentu, ktoré ju podpísalo v roku 2015,“ dodal Stano.

Podľa ministerstva problém právnych služieb a zastupovania, ktoré sa na základe zistení rezortného auditu vyskytli iba v spoločnosti MH Manažment, chce rezort riešiť systémovo a v plnej miere bude rešpektovať návrhy rezortu spravodlivosti, ako to navrhli poslanci na mimoriadnej schôdzi Národnej rady SR. „Nezávisle na tom minister pripravuje opatrenia, ktoré vylúčia opakovanie takejto situácie v prípade odmeny advokáta,“ zdôraznil Stano.

