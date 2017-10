Európsky výrobca lietadiel Airbus prevezme podiel kanadského Bombardieru

TORONTO 17. októbra (WebNoviny.sk) - Európsky výrobca lietadiel Airbus prevezme majoritný podiel divízie kanadského výrobcu lietadiel Bombardier, ktorá produkuje lietadlá typu C Series. Informovala o tom spoločnosť Bombardier.

Typ C Series

Európsky gigant prevezme 50,01 percenta divízie C Series Aircraft Limited Partnership bezodplatne. K dohode došlo po tom, ako americké ministerstvo obchodu uvalilo na lietadlá Bombardier vysoké clá s odôvodnením, že kanadská firma predáva lietadlá C Series v USA za nižšiu cenu, ako sú výrobné náklady a dostáva vládne dotácie.





Prevzatie divízie C Series Aircraft Limited Partnership európskym výrobcom Airbus by mohlo znamenať vyhnutie sa clám na C Series. Sídlo divízie zostane v Montreale, ale druhá montážna linka sa zriadi v meste Mobil v americkom štáte Alabama.

Pochybnosti o výrobe

Generálny riaditeľ Airbusu Tom Enders povedal, že niektoré letecké firmy sa zdráhali kupovať lietadlá od firmy Bombardier pre pochybnosti, či výrobný program bude pokračovať. "Niektorí zákazníci budú presvedčení, že to bude skvelý produkt a že tu zostane," konštatoval Enders.

Americký výrobca lietadiel Boeing transakciu označil za spornú dohodu dvoch štátom dotovaných konkurentov. "Vyzerá to ako sporná dohoda medzi dvomi štátom subvencovanými konkurentmi s cieľom obísť nedávne zistenia vlády USA," konštatoval vo vyhlásení hovorca Boeingu Dan Curran.

Zdroj: WebNoviny.sk © SITA Všetky práva vyhradené.