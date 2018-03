Európski ľudovci navrhli pomenovať stáž pre novinárov v Európskom parlamente po Jánovi Kuciakovi

Plénum Európskeho parlamentu sa dnes venuje vražde Jána Kuciaka a bezpečnosti novinárov v EÚ. Štefanec vo svojom vystúpení povedal, že ľudia si zvykli na to, že „skutok sa nestal“, ale ak bolo cieľom vrahov vyvolať strach a apatiu, tak sa to nepodarilo. „Ľudia vyšli do ulíc, ale zhromaždenia sa neniesli v znamení nenávisti a násilia, ale boli za slušné Slovensko. Za slušné Slovensko, kde má každý rovnaké šance, za také Slovensko, aké chcel aj Ján Kuciak,“ pokračoval Štefanec s tým, že treba pokračovať tam, kde Kuciak skončil.