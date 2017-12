Európska únia chytila druhý dych, podľa Korčoka treba definitívne zažehnať všetky problémy

BRATISLAVA 23. decembra (WebNoviny.sk) – Je pravda, že Európska únia chytila druhý dych, ale oddychový čas, ktorý teraz máme, by sme mali využiť na definitívne zažehnanie problémov, ktoré sme za posledných desať rokov v Únii videli. Myslí si to štátny tajomník ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí SR Ivan Korčok.

„Nemôžeme si dovoliť tento dych stratiť, a už vôbec si nemôžeme dovoliť ešte raz nechať Úniu padnúť do takej krízy, akú sme videli okolo eura. Nemôžeme za žiadnu cenu dopustiť, aby nám spadol alebo bol ďalej ohrozený schengenský priestor a musíme stále robiť na tom, aby nám fungoval vnútorný trh, ktorý má ďaleko do ideálnej situácie. Najväčšou výzvou Európskej únie teda nie je nájsť úplne novú víziu budúcnosti, ale vysporiadať sa najprv s hypotékou minulosti,“ povedal Korčok.

Posledný rok na dokončenie projektov

V roku 2019 čakajú občanov voľby do Európskeho parlamentu. Rok 2018 je teda posledným rokom na dokončovanie projektov a iniciatív.

„Slovensko veľmi silne volá po tom, aby sme sa sústredili na to, čo môžeme dosiahnuť pomerne rýchlo – napríklad dobudovanie menovej únie. My už niekoľko rokov máme na stole projekt bankovej únie. Aj keď tieto veci nie sú spektakulárne, sú mimoriadne dôležité preto, aby nám fungovali banky, aby sme si vedeli poradiť so situáciou, keď nám vo finančnej oblasti vzniknú nejaké problémy,“ vysvetlil Korčok.





Takisto podľa neho nemôžeme zatvárať oči pred tým, že na niektorých úsekoch vnútorných hraníc sú stále kontroly. „Toto občan cíti a sám sa pýta, čo sa deje v Európskej únii, že tieto základné veci, pre ktoré dáva podporu, nefungujú celkom ideálne,“ dodal štátny tajomník rezortu diplomacie.

Myslí si, že ak by znovu zopakovala situácia, ako bola v roku 2009 s eurom, alebo opäť by sme čelili nekontrolovanej migrácii ako dva roky dozadu, EÚ sa otrasie v základoch a možno by ten otras už ani neprežila.

Energetická a digitálna ekonomika

Ďalšou oblasťou, na ktorú sa Únia musí podľa neho sústrediť, je zahraničná politika. „Náš zahraničnopolitický výtlak v kľúčových otázkach, v kľúčových konfliktoch, ktoré sú v našom bližšom či vzdialenejšom susedstve, je zatiaľ slabý. Je to otázka ochoty členských štátov sa v zahraničnej politike zomknúť oveľa viac, dať do popredia spoločný záujem a menej sa starať o to, či ja budem mať v tej-ktorej otázke vlastný názor. Myslím si, že ak Únia, ktorá je obrovským spoločenstvom, sa dokáže zomknúť, tak v zahraničnej politike budeme mať v globálnom meradle úplne inú váhu,“ povedal Korčok, podľa ktorého musí byť Úniu oveľa viac vidieť a počuť. Okrem toho by sa Únia podľa Korčoka mala sústrediť aj na energetickú úniu či digitálnu ekonomiku.





Na to, aby si Únia dobré časy udržala, jej podľa štátneho tajomníka netreba odovzdávať viac kompetencií. „Považujem túto debatu aj za trochu predčasnú, ale hlavne – tak otázka ani nestojí, pretože v mnohých oblastiach Únia ani žiadne nové kompetencie nepotrebuje. Ani v oblasti bezpečnosti a obrany sme nevytvorili nové kompetencie, ale využívame tie, ktoré máme k dispozícii,“ povedal a pripomenul, že aj na nedávno odobrenú spoluprácu v oblasti obrany známu ako PESCO, Únia využila iba to, čo už má.

„Ja vystríham pred tým, aby sme do popredia dávali otázku nových kompetencií, keď často nevyužívame tie, ktoré máme,“ dodal Korčok.

