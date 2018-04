Európska únia chce zakázať látku furán v rumovej aróme, údajne obsahuje rakovinotvorné látky

BRATISLAVA 24. apríla (WebNoviny.sk) - Združenie výrobcov liehu a liehovín na Slovensku ubezpečuje spotrebiteľov, že v prípade rumovej arómy pridávanej do liehovín netreba v žiadnom prípade robiť paniku.

Združenie tak reagovalo na stanovisko Európskej komisie, ktorá chce o päť rokov zakázať látku furán v rumovej aróme používanej v alkoholických nápojoch. Podľa Európskeho úradu pre bezpečnosť potravín totiž rumová esencia obsahuje rakovinotvorné látky. Informovala o tom Slovenská poľnohospodárska a potravinárska komora (SPPK), ktorej je združenie výrobcov liehu členom.

Látka len vo veľmi malom množstve

Slovenskí liehovarníci spomínanú rumovú arómu podľa združenia nevyrábajú, len ju pridávajú do výrobku. „Liehovarníci ani nepoznajú presné zloženie spornej rumovej arómy, resp. rumovej treste. Chemické zloženie pozná len výrobca arómy. Furán sa v aróme nachádza len vo veľmi malom množstve. Ak by mal u spotrebiteľa z tejto látky vzniknúť nejaký zdravotný problém, musel by denne vypiť 4 - 5 litrov rumu, a to je nemožné. Chceme preto upokojiť verejnosť,“ povedal prezident Združenia výrobcov liehu a liehovín na Slovensku Ján Király.



Dodal, že látku furán pridávajú do alkoholických nápojov aj iné krajiny, napr. Česko a túto rumovú arómu poznáme ešte z čias Rakúsko-Uhorska, čo je viac ako 160 rokov a zatiaľ nie je známe, že by niekomu spôsobila zdravotné problémy.

Pracujú na vývoji novej arómy

Výrobcovia arómy a výrobcovia liehovín majú na základe stanoviska Európskej komisie teraz päť rokov na to, aby doterajšiu arómu nahradili inou s iným zložením.



Dôležité bude podľa Združenia výrobcov liehu a liehovín na Slovensku aj to, aby sa podstatne nezmenila chuť hotového výrobku. Podľa Jána Királyho sa už začali práce na vývoji novej arómy.

Zdroj: WebNoviny.sk © SITA Všetky práva vyhradené.