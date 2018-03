Európska komisia schválila bezplatné cestovanie vlakom pre 18-ročných v rámci Európy

BRATISLAVA 6. marca (WebNoviny.sk) - Európska komisia schválila návrh Európskeho parlamentu o bezplatnom poukaze Interrail pre 18-ročných Európanov.

Na program sa v tomto roku vyčlení 12 miliónov eur, čo by malo umožniť približne 20 000 až 30 000 mladým ľuďom cestovať a získať skúsenosti, ktoré prispejú k posilneniu európskej identity, spoločných európskych hodnôt a podporia spoznávanie európskych miest a kultúr.

Cieľ bezplatného cestovania

Vlakový lístok poskytuje držiteľovi možnosť cestovať do 30 európskych štátov. Ako agentúru SITA informovala Ingrid Ludviková zo Zastúpenia Európskej komisie na Slovensku, tento návrh je v súlade s ambíciami Európskej únie na podporu vzdelávacej mobility, aktívneho občianstva, sociálneho začlenenia a solidarity všetkých mladých ľudí.





Cieľom bezplatného cestovania je ponúknuť mladým ľuďom bez ohľadu na ich sociálne zázemie alebo vzdelanie, vrátane mladých ľudí so zníženou pohyblivosťou, možnosť cestovať do zahraničia. Informácie o novej príležitosti pre mladých 18-ročných Európanov prinesie propagačná kampaň, ktorej súčasťou môže byť verejné výberové konanie na výber prvých cestovateľov. Tí by mali na cesty po Európe vyraziť už toto leto.

Program Interrail vznikol v roku 1972

Prvotná myšlienka o možnosti získania bezplatných cestovných poukazov Interrail pre každého mladého Európana pochádza od dvoch Nemcov, Vincenta-Immanuela Herra a Martina Speera z jari 2014. Nemci so svojím nápadom oslovili maďarského europoslanca Istvána Ujhelyiho, ktorému sa potom podarilo získať pre tento nápad aj podporu predsedu Výboru pre dopravu Michaela Cramera.

Poslanci Európskeho parlamentu podporili návrh v plenárnej debate 4. októbra 2016. Interrail umožňuje ľuďom slobodne cestovať po európskej železničnej sieti. Používatelia ho môžu používať na cestovanie kdekoľvek v rámci kontinentu. Program Interrail vznikol v roku 1972 a odvtedy ho na cestovanie po Európe využili už milióny cestujúcich. Bezplatné cestovanie však môžu využiť len 18-roční Európania.

