Európska komisia predstavila plány investovať do budovania infraštruktúry superpočítačov

BRATISLAVA 11. januára (WebNoviny.sk) - Európska komisia (EK) vo štvrtok predstavila plány spolu s členskými štátmi investovať do budovania infraštruktúry špičkových európskych superpočítačov. "Superpočítače sú potrebné na spracovanie čoraz väčšieho množstva údajov a prinášajú spoločnosti výhody v mnohých oblastiach od zdravotnej starostlivosti cez energiu z obnoviteľných zdrojov až po bezpečnosť automobilov a kybernetickú bezpečnosť," informovala komisia.





Nový právny rámec a štruktúra financovania – spoločný podnik EuroHPC – bude slúžiť na nadobúdanie, budovanie a rozširovanie infraštruktúry špičkovej vysokovýkonnej výpočtovej techniky (high-performance computing – HPC) v celej Európe.

Navyše bude podporovať výskumno-inovačný program zameraný na rozvoj technológií a strojov (hardvéru), ako aj aplikácií (softvéru), ktoré budú nainštalované na týchto najvýkonnejších superpočítačoch.

Superpočítače sú hybnou silou digitálneho hospodárstva

Príspevok EÚ do EuroHPC bude v súčasnom viacročnom finančnom rámci približne 486 miliónov eur a podobnú sumu poskytnú členské štáty a pridružené krajiny. Celkovo by sa do roku 2020 mala investovať miliarda eur z verejných financií a súkromní členovia iniciatívy by okrem toho mali prispieť aj nepeňažnými príspevkami.

"Superpočítače sú hybnou silou digitálneho hospodárstva. Ide o náročné preteky a EÚ v súčasnosti zaostáva: v svetovej hornej desiatke nemáme žiadne superpočítače. Vďaka iniciatíve EuroHPC chceme do roku 2020 vytvoriť európskym výskumníkom a podnikom špičkovú superpočítačovú kapacitu, aby mohli vyvíjať technológie, ako je umelá inteligencia a budovať každodenné aplikácie budúcnosti v oblastiach ako sú zdravie, bezpečnosť alebo inžinierstvo," uviedol podpredseda Európskej komisie pre digitálny jednotný trh Andrus Ansip.

