Európska komisia chce zlacniť cezhraničné operácie s eurom v štátoch mimo eurozóny

BRATISLAVA 28. marca (WebNoviny.sk) - Cezhraničné platby v eurách by mali byť lacnejšie v rámci celej Európskej únie. S týmto návrhom prišla v stredu Európska komisia. Po novom by tak mali byť poplatky za cezhraničné platby v eurách v rámci Európskej únie rovnaké ako pri domácich platbách v oficiálnej miestnej mene aj v krajinách mimo eurozóny. Legislatívny návrh sa teraz predloží na prijatie Európskemu parlamentu a Rade.

Rovnaké podmienky

"Vďaka dnešnému návrhu budú mať občania a podniky z krajín mimo eurozóny pri cezhraničných platbách v eurách rovnaké podmienky ako obyvatelia eurozóny," povedal eurokomisár zodpovedný za finančnú stabilitu, finančné služby a úniu kapitálových trhov Valdis Dombrovskis.

V spomínanom návrhu sa najmä stanovuje, že za cezhraničné platby v eurách sa majú účtovať rovnaké poplatky ako za rovnocenné domáce platby v miestnej mene. Výška poplatkov sa tak má znížiť na niekoľko eur alebo dokonca až centov.



Podľa Bruselu by to znamenalo výraznú zmenu, keďže v niektorých štátoch mimo eurozóny sú tieto poplatky neúmerne vysoké. To je aj prekážkou v spoločnom trhu, keďže tieto poplatky môžu brániť domácnostiam a podnikom v cezhraničnom nakupovaní tovaru či služieb.

Transparentnosť služieb

Nový návrh z dielne Európskej komisie má však zabezpečiť aj transparentnosť platieb zahŕňajúcich rôzne meny únie. Spotrebitelia v súčasnosti zvyčajne nie sú informovaní, alebo nemajú predstavu o nákladoch na transakciu, ktorá zahŕňa menový prepočet.



V návrhu sa preto požaduje, aby boli spotrebitelia plne informovaní o nákladoch na menový prepočet pred tým, ako takúto platbu uskutočnia, teda napríklad skôr než v zahraničí použijú kartu na výber z bankomatu alebo na platbu v obchode či na internete.

Aké bude počasie na Veľkú noc?

Pozrite si náš nový Magazín !

Video Najstrašidelnejší a najzáhadnejší les v Česku

Zdroj: WebNoviny.sk © SITA Všetky práva vyhradené.