Európska jednota nám podľa Tuska chýba v týchto témach, skúškou bude aj druhá fáza brexitu

BRATISLAVA 14. decembra (WebNoviny.sk) - Decembrový summit EÚ je jasnou ukážkou, že keď sú členské štáty Európskej únie jednotné, únii sa darí napĺňať aj náročné úlohy, ako je napríklad otázka obrany. Vo štvrtok lídri EÚ odobria stálu štruktúrovanú spoluprácu v oblasti obrany (PESCO), v piatok posunú do druhej fázy rokovania o brexite.

"Oba tieto úspechy si vyžadovali odvahu, ale najmä našu jednotu,“ povedal pred začiatkom summitu predseda Európskej rady Donald Tusk. Bývalý poľský premiér nepochybuje, že skutočnou skúškou európskej jednoty bude práve druhá fáza rokovaní s Veľkou Britániou.

Emócie sťažujú nájdenie argumentov

Tusk naopak priznal, že nedostatok jednoty je v témach migrácie a hospodárskej a menovej únie, kde sa EÚ delí na sever a juh a v prípade migrácie na západ a východ. V týchto otázkach je mnoho emócii, ktoré sťažujú nájdenie racionálnych argumentov.

Ako pre médiá povedal premiér Juri Ratas, premiér Estónska, ktoré momentálne únii predsedá, PESCO bola pre neho priorita. "Jeden z našich hlavných cieľov bol, aby bola na konci nášho predsedníctva únia jednotnejšia, silnejšia a bezpečnejšia. Myslím si, že sa to podarilo,“ povedal Ratas.

Litva chce lepší spôsob riešenia migrácie

Litovská prezidenta Dalia Grybauskait? sa o návrhoch krajín V4, ktoré chcú zaplatiť 35 miliónov eur na projekt ochrany líbyjskej hranice, vyjadrovať nechcela. Pokiaľ však ide o prerozdeľovanie utečencov medzi jednotlivými krajinami EÚ, tvrdí, že "nikto kvóty nezabíja“. Podľa nej sa diskusia vedie o čo najúčinnejších mechanizmoch, pričom na stole je všetko vrátane kvót či financovania zahraničnej pomoci.

"Vidíme však, že v niektorých krajinách mechanizmus prerozdeľovanie nie je efektívny a je iba čiastočne implementovaný. Potrebujeme efektívnejší spôsob riešenia problému migrácie,“ povedala litovská prezidentka.

Právo veta pri brexite

Pokiaľ ide o rokovania o brexite a rozhodnutie britského parlamentu, ktorý bude musieť odobriť dohodu napriek nesúhlasu premiérky Theresy Mayovej, Grybauskait? si nemyslí, že to rokovania s EÚ ovplyvní.

Luxemburský premiér Xavier Bettel sa vyjadril k tohtotýždňovému rozhodnutiu britského parlamentu, ktorý si pre seba vybojoval právo veta pri schvaľovaní brexitu. Podľa Bettela toto rozhodnutie treba rešpektovať, ale skracuje to čas Theresy Mayovej na vyjednávanie.

"Nezľahčuje jej to život. Pre nás to nič nemení, ale britskej vláde to sťažuje pozíciu,“ povedal luxemburský premiér.

Babiš čaká veľkú debatu o migrácii

Prvýkrát sa na summite zúčastňuje aj nový český predseda vlády slovenského pôvodu Andrej Babiš. Pred summitom hovoril o migrácii, ktorú podľa neho treba riešiť mimo EÚ. O migrácii očakáva večer veľkú debatu. Dodal, že podporuje pozíciu europrezidenta Tuska, ktorý si myslí, že kvóty nefungujú. Pokiaľ ide o PESCO, Babiš dúfa, že táto európska iniciatíva nezostane iba na papieri.

Na otázku, ako sa mu vo štvrtok rokovalo so šéfom Európskej komisie Jean-Claudom Junckerom, keďže ešte nedávno ho nazval alkoholikom, ktorý by už nemal byť na svojom poste, Babiš odpovedal, že si nepamätá, čo povedal v minulosti.

"Ja neviem, čo som nedávno povedal. Možno som niečo povedal v minulosti. Som teraz v novej role, krátko som sa s pánom Junckerom rozprával a dohodli sme sa, že sa ešte porozprávame,“ povedal Babiš pre českých novinárov v Bruseli.

