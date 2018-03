Europarlament schválil návrh zmien v zdaňovaní príjmov firiem v Európskej únii

BRATISLAVA 15. marca (WebNoviny.sk) - Zdaňovanie ziskov podnikov na území Európskej únie sa má zmeniť. Európsky parlament (EP) vo štvrtok schválil návrh smernice o spoločnom konsolidovanom základe dane z príjmov právnických osôb ako aj návrh samostatnej smernice o spoločnom základe dane z príjmov právnických osôb.

Tieto dve normy majú podľa europarlamentu vytvoriť jednotný a spravodlivý systém zdaňovania firemných príjmov v únii a tiež vytvárať základ pre harmonizovaný systém zdaňovania príjmu právnických osôb.

Výrazné zníženie daňových povinností

Schválené zmeny by tak mali napríklad odstrániť legislatívnu medzeru, na základe ktorej niektoré globálne spoločnosti podnikajúce v digitálnej oblasti dokázali výrazne znižovať svoje daňové povinnosti v krajinách, v ktorých vytvárajú zisk. "Smernica obsahuje kritériá, na základe ktorých by sa mala určovať takzvaná digitálna prítomnosť firiem v jednotlivých členských štátoch Európskej únie, kde by mali zaplatiť daň," informuje EP.





Parlament takisto požaduje, aby Európska komisia nastavila kritériá zdaňovania napríklad na základe počtu užívateľov či daňovníkom zhromaždeného objemu digitálneho obsahu s cieľom získať jasnejší obraz o tom, kde a v akom objeme daná spoločnosť vytvára zisk. "Osobné údaje sú totiž pre spoločnosti ako Facebook, Amazon či Google vysoko ceneným artiklom, ktorý zvyšuje ich príjmy a zisky, a preto by sa podľa poslancov malo na ich objem pri výpočte daňových záväzkov prihliadať," dodáva europarlament.

Daňová suverenita má význam

Ďalším opatrením sa má zabezpečiť, aby sa daňové záväzky spoločností určovali na základe ziskov ich pobočiek vo všetkých štátoch. Nimi splatná daň by sa následne mala rozdeliť medzi krajiny Európskej únie podľa toho, kde bol aký zisk vygenerovaný. Chcú tým zabrániť presunom daňovej základne do krajín s nízkymi daňami.

Pre všetky členské štáty by mal od nadobudnutia účinnosti novej legislatívy platiť tiež jednotný súbor daňových pravidiel. "Spoločnosti by už teda nemali zápasiť s dvadsiatimi ôsmimi odlišnými súbormi vnútroštátnych predpisov a podliehali by jedinej daňovej správe," informuje parlament.





Slovenskí europoslanci zlepšovanie legislatívy v snahe minimalizovať daňové úniky vítajú. Inak však už vnímajú prípadné snahy o harmonizáciu samotných daňových sadzieb. "Plne súhlasím, že je potrebné zlepšovať spoluprácu v boji proti vyhýbaniu sa daňovým únikom. Zdaňovanie však patrí do pôsobnosti členských štátov a som plne presvedčený, že ak Európska únia rešpektuje princíp subsidiarity, musí akceptovať daňovú suverenitu členských štátov. Preto nemôžem súhlasiť s týmto návrhom," uviedol poslanec Branislav Škripek.





Ako dodal europoslanec Ivan Štefanec, spoločné základy môžu pomôcť k zjednodušeniu podnikania a zmenšeniu daňových únikov, úvahy o harmonizácii daňových sadzieb však rázne odmieta. "Daňová suverenita má svoj význam," tvrdí. Uznesenia Európskeho parlamentu budú teraz zaslané Európskej komisii a Rade Európskej únie, ktorá rozhodne o konečnom znení novej legislatívy.

