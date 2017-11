Eurofondy sú len na dobu určitú, štát sa má podľa prezidenta Kisku viac podieľať na financovaní sociálnych služieb

"Eurofondy sú len na dobu určitú a my musíme nachádzať systémové riešenia, aby každý jeden starý človek vedel, že o neho bude postarané, a že dožije svoju starobu v dôstojných podmienkach," povedal. Upozornil na to, že o 15 rokov počet seniorov, ktorí budú potrebovať opateru inej osoby, vzrastie o 30 %. "Hovoríme o státisícoch ľudí, ktorí budú potrebovať opateru," tvrdí Kiska. Títo ľudia by pritom podľa neho mali zostať pri opatrovaní inou osobou najmä v domácom prostredí.