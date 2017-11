Eurofondy iba málo prispeli k rastu firiem a rozbehnutiu slabých regiónov, tvrdia podnikatelia

BRATISLAVA 29. novembra (WebNoviny.sk) - Eurofondy krivia trh, iba málo prispeli ku konkurencieschopnosti a rastu firiem, ktoré ich dostali a nerozbehli ani slabé regióny.

Dôvodom má byť najmä netransparentné a zdĺhavé prideľovanie dotácií, chýbajúce hodnotenia reálneho prínosu a obrovská byrokracia vo vybavovaní. Uviedol to na stredajšej tlačovej besede výkonný riaditeľ Podnikateľskej aliancie Slovenska (PAS) Peter Kremský.

PAS v rámci svojej štúdie "Eurofondy v regiónoch - aké ovocie priniesli bruselské peniaze?" analyzovala 32 náhodne vybraných spoločností, ktoré získali prostriedky najmä z Operačného programu Konkurencia a hospodársky rast, ale aj niektorých ďalších.





Štúdia podľa PAS ukázala, že veľmi veľa projektov bolo iba priemerných, nijako zjavne neprispeli k prosperite firiem, hoci sa na ne minulo veľmi veľa verejných zdrojov.

Problémom je náročnosť získania príspevku

Podnikatelia v diskusii o využití eurofondov pre súkromné spoločnosti uviedli niekoľko pozitívnych aj negatívnych skúseností. Ako najväčší plus spomenuli pomoc pri získavaní technológií, ku ktorým by sa inak nedostali, kúpili by iba ich časť, prípadne by kúpili použité namiesto nových.

Za najväčšie nedostatky označili krivenie trhu, náročnosť získavania eurofondov, zvyšovanie cien technológií, veľkú byrokraciu, nezmyselné podmienky, sankciovanie a mnohé ďalšie.





Samostatným problémom je podľa PAS spôsob prideľovania eurofondov.

"Tento proces je málo transparentný, málo flexibilný a zdĺhavý. Viacero firiem, ktoré eurofondy dostali, zdĺhavosť a náročnosť eurofondového projektu doviedla do situácie, že nakoniec skrachovali a celkom zastavili výrobu, niektoré ju premiestnili do inej spoločnosti. O takýchto prípadoch však správy ministerstiev neinformujú, a ani nezverejňujú ako ich riešiť, aby pomoc EÚ nebola zneužívaná," povedal Peter Kremský.

Zaostalosť krajov sa prehĺbila

PAS konštatuje v štúdii, že eurofondy nerozbehli konkurencieschopnosť regiónov tak, ako sa očakávalo. Najväčší objem dotácií z Operačného programu Konkurencia a hospodársky rast čerpali spoločnosti v Prešovskom kraji (374 projektov, 204 mil. eur), Banskobystrickom (308 projektov, 189 mil. eur) a Žilinskom kraji (312 projektov, 133 mil. eur).

"V prípade prvých dvoch krajov ide o najviac ekonomicky zaostávajúce regióny Slovenska. Dalo by sa teda očakávať, že dotácie im pomôžu ekonomicky sa rozbehnúť a dostihnúť ostatné kraje. Opak je však pravdou. Za posledných desať rokov sa zaostávanie spomenutých krajov za ostatnými krajmi Slovenska ešte prehĺbilo," komentoval nesplnený zámer zvyšovania konkurencieschopnosti podnikov pomocou eurofondov v regiónoch Peter Kremský.

