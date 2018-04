Eurocontrol varuje pred možným útokom v Sýrii, mali by byť použité aj rakety zem-vzduch

BEJRÚT 11. apríla (WebNoviny.sk) - Európska organizácia pre bezpečnosť letovej prevádzky (EUROCONTROL) vydala výstrahu pre lietadlá, ktoré sa v nadchádzajúcich dňoch plánujú pohybovať v blízkosti Sýrie, a to pre možnú vojenskú akciu zameranú proti armáde prezidenta Baššára al-Asada.

Spoločná vojenská odpoveď

Americké úrady konzultovali so svetovými spojencami spoločnú vojenskú odpoveď na údajný útok v sýrskom meste Dúmá, kde tamojšie provládne jednotky zrejme použili chemické zbrane a zabili tak množstvo civilistov.





"Počas nadchádzajúcich 72 hodín je potrebné brať do úvahy možný letecký útok v Sýrii, počas ktorého by mohlo dôjsť k použitiu rakiet zem-vzduch alebo striel s plochou dráhou letu, a počas ktorého by mohlo nastať dočasné prerušenie rádiovej navigácie," uviedla Európska agentúra pre bezpečnosť letectva (EASA). "Upozornenie je potrebné brať na zreteľ v súvislosti s plánovaním letov v oblasti východného Stredomoria/Nikózie," dodala EASA.

Zdravotníci chcú overiť správy o chemickom útoku

Svetová zdravotnícka organizácia (WHO) žiada "okamžitý neobmedzený prístup" do sýrskeho povstaleckého mesta Dúmá, kde chce overiť správy od svojich partnerov, že chemický útok zasiahol až 500 ľudí a poskytnúť tamojším pacientom pomoc. Ich symptómy podľa WHO zodpovedajú zasiahnutiu vysoko toxickými chemikáliami.





Zaznamenali napríklad problémy s dýchaním, podráždenia slizníc či zlyhania centrálneho nervového systému. Organizácia sa pritom opiera o údaje miestnych zdravotníkov. WHO tiež uviedla, že podľa správ, ktoré má k dispozícii, pri útoku zomrelo viac než 70 ľudí.





Sýrska vláda použitie chemických zbraní odmieta. Spojené štáty vyhlásili, že budú na útok dôrazne reagovať. Rusko to, naopak, považuje za zámienku na napadnutie ich spojenca, Sýrie.





Americký prezident Donald Trump pohrozil útokom na sýrske provládne sily. Rusko, ktoré je spojencom sýrskeho prezidenta, uviedlo, že útok na Sýriu bude považovať za vojnový akt. Informácie pochádzajú z agentúry AP a webstránky www.abc.net.au.

