EUHL: Sekeráš Trophy poputuje s určitosťou po prvý raz do slovenských rúk

BRATISLAVA 4. apríla 2018 (WBN/PR) - Finále Európskej univerzitnej hokejovej ligy (EUHL) je predo dvermi a historicky po prvý raz v ňom bude chýbať tím UK Praha, ktorý bol doposiaľ jediným, štvornásobným majstrom. V semifinále zakopol, keď nestačil na vysokoškolákov z Banskej Bystrice a zo Sekeráš Trophy sa tak s určitosťou tento raz tešiť nebude.

Do finále EUHL sa prebojovali už spomínaní hráči z UMB Hockey Team, o prestížnu trofej pomenovanú po jednom zo zakladateľov súťaže – Ľubomírovi Sekerášovi – sa pobijú s Diplomats Pressburg. „Po prvý raz nás čaká čisto slovenské finále, keďže jeden z veľkých favoritov, a síce UK Praha, sa neprebojovala do záverečnej fázy playoff. Aj táto skutočnosť je pre nás dôkazom, že každý tím je premožiteľný – aj štvornásobný majster – a teda nie je správne vopred skladať zbrane. Aj týmto spôsobom možno mladých vysokoškolákov – hokejistov učiť, že sa nemožno vzdávať a treba bojovať až do poslednej chvíle. A to neplatí len na ľade,“ pousmial sa prezident EUHA (Európska univerzitná hokejová sociácia, riadiaci orgán EUHL) Jaroslav Straka.

Bratislavskí Diplomati natrafili vo štvrťfinále na český celok Akademici Plzeň a skutočne nič mu nedarovali – do semifinále postúpili v najkratšom možnom čase a scenár sa opakoval aj v spomínanom semifinále. Tam čelili Paneurope Kings, išlo tak o poriadne bratislavské derby. Ani v tomto prípade však Diplomati nezaváhali a priamou čiarou si to nasmerovali do finále.

Rovnako odhodlaní boli i banskobystrickí vysokoškoláci – vo štvrťfinále si bez prehry poradili s poľským tímom Academy 1928 KTH Krynica - Zdrój, v druhom kole playoff odstavili veľkého favorita, a síce UK Praha.

Kým prvé dve kolá vyraďovacej fázy hry sa hrali na dve víťazstvá, vo finále bude musieť ten najlepší vyhrať až trikrát. Samotné veľké finále piateho ročníka EUHL odštartuje už v piatok v Bratislave.

6. apríl 2018 Diplomats Pressburg – UMB Hockey Team Bratislava 18:30

7. apríl 2018 Diplomats Pressburg – UMB Hockey Team Bratislava 19:45

11. apríl 2018 UMB Hockey Team - Diplomats Pressburg, Banská Bystrica 17:30

Prípadné následné zápasy a ich program nájdete priamo na stránke súťaže

