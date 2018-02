EUHL: Prešov vyhral až po nájazdoch, Pražania doma nezaváhali

BRATISLAVA 16. februára 2018 (WBN/PR) – V polovici januára odštartovala nadstavba Európskej univerzitnej hokejovej ligy (EUHL), v ktorej prvých šesť tímov hrá o najlepšie umiestnenie pred playoff, a ďalších 7 tímov sa bije o posledné dve miestenky do vyraďovacej fázy hry. V aktuálnom týždni sa účastníci spomínanej súťaže postavili proti sebe doposiaľ v piatich zápasoch, ktoré sprevádzalo veľké množstvo gólov, ale i skutočných bojov o cenné body.

UNIPO Warriors – University Shields Olomouc 7:6 po sam. nájazdoch (0:4, 4:1, 2:1 – 0:0)



Góly a asistencie: 30. Grega (Lopaček), 36. Hrivňák (Lopaček), 36. Polívka, 38. Lopaček, 53. Štofaník (Šimaľ), 56. Lopaček (Hreha), rozhodujúci sam. nájazd Hrivňák – 3. Janošek (Horák), 10. Horák, 15. Dohnaô (Cach, Smida), 19. Kuncek, 40. Matuška, 55. Kutáč (Skopal)



Ani vyhrávanie 4:0 po úvodnej tretine ešte neznamená výhru celého zápasu. Dôkazom je stretnutie medzi vysokoškolákmi z Prešova a Olomouca. Hostia vstúpili do zápasu skutočne najlepšie ako len mohli, no ani 4-gólový rozdiel neprinútil domácich zložiť zbrane. Bojovným výkonom a zvýšenou streleckou produktivitou sa im podarilo stať sa opäť rovnocenným súperom, ba čo viac – po samostatných nájazdoch, ktoré rozhodli o víťazovi, to boli práve oni, kto sa tešil.

Cavaliers Brno – Hokiklub Budapešť 3:6 (1:2, 1:2, 1:2)



Góly a asistencie: 2. Jochman (Polzer, Pospíšil), 37. Dobšák (Pospíšil), 52. Roubal (Kozel) – 4. Godó (Szűcs), 13. Dorner (Horváth, Szűcs), 31. Kőrősi (Karda), 39. Godó (Szűcs), 44. Godó (Szűcs), 53. Vajda (Baranyai)



Do stretnutia, v ktorom oba celky stále bojujú o možnú miestenku do playoff, lepšie vstúpili domáci. Aktívna hra maďarského celku však veľmi rýchlo priniesla ovocie – nielen, že Budapešť vyrovnala, ale dostala sa i do vedenia a o to už po celý zvyšok stretnutia neprišla. Okrem predných radov treba vyzdvihnúť i hosťujúceho gólmana, ktorý zo 45 striel inkasoval len trikrát.

UK Praha – HC Masaryk University 7:1 (1:0, 5:0, 1:1)



Góly a asistencie: 6. Svoboda (Novák), 24. Krudenc (Veselý), 30. Kasala (Slánský, Březák), 32. Krudenc (Černý, Slavíček), 36. Pulkrab (Matějka, Kukačka), 36. Kopica (Krudenc), 53. Kopica (Kasala, Slánský) – 55. Bustin (Matov)



Do zápasu hostia vstupovali posilnení dvomi výhrami v posledných stretnutiach, naopak UKP naposledy svojmu súperovi podľahla. Štvornásobný majster a držiteľ Sekeráš Trophy však ukázal svoju silu, krátko pred koncom zápasu viedol nad nováčikom 7:0. „Medvedi“ však Jelínekovi čisté konto nedopriali, bekhendovým zakončením mu shotout vymazal Bustin. Pražania sa po výhre dostali na priebežné prvé miesto.

KTH 1928 Academy Krynica – Zdrój – University Shields Olomouc 8:2 (4:0, 1:1, 3:1)



Góly a asistencie: 2. Jindra (Shalamov. Evdokimov), 6. Kopyttsov (Alimov, Polinin), 8. Polinin, 9. Kopyttsov (Vekselsthein, Shabanov), 35. Emelianov, 50. Alimov, 53. Jindra (Chikida, Kindiukov), 59. Pichuev äShalamov, Chikida) – 37. Cach (Tománek), 54. Kuncek



Hostia z Olomouca si po svojom poslednom zápase, v ktorom vyhrávali 4:0 a napokon prehrali po nájazdoch, rozhodne chceli napraviť chuť do hokeja. Tá sa však nekonala. Hneď v 2. minúte Jindra otvoril gólové skóre a dobre známy dynamický hokej zo strany KTH sa stal opäť skutočnosťou. Hoci oba celky mali možnosť hrať hneď niekoľko presilových hier, a to dokonca i o dvoch hráčov, využité z nich boli len dve domácim tímom.

Akademici Plzeň Hokiklub Budapešť 3:2 (2:1, 0:1, 1:0)



Góly a asistencie: 4. Polata (Baxa), 15: Hřebík (Beer, V. Polívka), 56. Faschingbauer (Blumentrit) – 7. Kőrősi, 24. Szűcs (Kaiser, Godó)



Dlho vyrovnaný zápas a to nielen gólovo, ale tiež strelecky (43:44) sa rozuzlil krátko pred koncom riadneho hracieho času. Azda jeden z najobávanejších strelcov v celej EUHL Jakub Faschingbauer i tento raz ukázal, že vie, kedy treba udrieť, a tak sa postaral o víťazstvo svojho celku. Nielen, že si spomínaný hráč vylepšil svoje štatistiky v rámci kanadského bodovania, ktorému stále kraľuje, ale jeho Akademici sú tiež na prvej priečke v rámci skupiny, z ktorej dvaja najlepší dostanú priestor v playoff.

