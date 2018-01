EÚ upozornila Britániu, že počas prechodného obdobia nebude spolurozhodovať

EÚ na to upozornila v súvislosti so schválením nových poverení pre hlavného vyjednávača únie pre brexit Michela Barniera. V rámci poverení stanovila únia podmienky prechodného obdobia od konca marca 2019 do 31. decembra 2020, kedy sa končí terajšie dlhodobé rozpočtové obdobie EÚ.