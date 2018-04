Érsek by sa mal viac zaujímať o meškajúcu výstavbu úsekov D1, odporúča Zajac

BRATISLAVA 2. apríla (WebNoviny.sk) - Staronový minister dopravy a výstavby Arpád Érsek (Most-Híd) by sa mal podľa podpredsedu KDH Pavla Zajaca namiesto osadzovania nových tabúľ s národnostnými názvami obcí intenzívnejšie zaujímať o meškajúcu výstavbu a prípravu nedokončených úsekov diaľnice D1 medzi Bratislavou a Košicami.

"Aj keď sa aj v najnovšom programovom vyhlásení vlády píše, že táto strategická diaľnica bude slúžiť motoristom od roku 2020, tak realita je úplne iná," uviedol Zajac pre portál NasaDoprava.sk.

Zajac pripomenul Ficov sľub

Úsek D1 Turany – Hubová sa podľa opozičného politika ešte len bude projektovať, úsek Lietavská Lúčka – Dubná Skala s tunelom Višňové do roku 2020 dokončený nebude.

"Obchvat Ružomberka Hubová – Ivachnová budú stavať do roku 2022 a úsek Prešov západ – Prešov juh nemá ešte vydané stavebné povolenie na celú trasu a dokončený bude najskôr v roku 2022," upozornil Zajac, ktorý bol poslancom parlamentu do roku 2016. Pripomenul, že bývalý premiér Robert Fico (Smer-SD) v minulosti sľúbil dostavať hlavnú diaľnicu D1 už do roku 2010.

Diaľnica D1 medzi Bratislavou a Košicami by podľa predpokladov Ministerstva dopravy a výstavby SR a Národnej diaľničnej spoločnosti, a. s., mohla byť hotová najskôr v roku 2026. Termín dokončenia závisí najmä od toho, kedy sa začne výstavba najproblematickejšieho úseku Turany – Hubová (13,5 kilometra).

V optimálnom prípade by sa malo začať stavať v roku 2021 a práce by mali trvať päť rokov. Ide o posledný nevysúťažený a nerozostavaný úsek D1 medzi Žilinou a Ružomberkom, ktorý sa pre zosuv bude stavať podľa novej trasy aj s tunelmi Korbeľka (5 868 metrov) a Havran (2 820 metrov).

Diaľnica D3 a rýchlostné cesty R3 a R4

Potrebné je podľa Zajaca urýchliť aj prípravu a obstarávanie výstavby rýchlostných ciest R4 na východe Slovenska, R3 na Orave a diaľnice D3 na Kysuciach.

"V oblasti vlakovej osobnej dopravy sa minister dopravy pravidelne zaujíma o trasu Bratislava – Komárno. Takúto pozornosť by si zaslúžili aj ostatné frekventované trasy, na ktorých by ku zlepšeniu určite prispela aj konkurencia viacerých prepravcov. Ministerstvo ale zrušilo súťaž na rýchliky na trase Bratislava – Banská Bystrica a z trate Bratislava – Košice odišiel súkromný prepravca, čo znížilo ponuku pre cestujúcich," poznamenal Zajac.

Minister dopravy Arpád Érsek je vo funkcii od konca augusta 2016, keď na tomto poste vymenil Romana Brecelyho (Sieť). Od vzniku tretej vlády Roberta Fica v marci pred dvoma rokmi bol Érsek štátnym tajomníkom rezortu dopravy.

"Obaja ministri dopravy majú aj prvenstvá, škoda len, že negatívne. Brecely podpísal najdrahšiu zákazku na modernizáciu železničnej trate Púchov – Považská Teplá za 365 miliónov eur pre firmy, ktoré prešli reštrukturalizáciou a nevyplatili svojich subdodávateľov," uviedol Zajac.

"Érsek zasa podpísal zmluvu na najdrahšiu diaľnicu v prepočte na jeden kilometer, a to D1 Prešov západ – Prešov juh za 356 miliónov eur, čo je 45 miliónov eur za kilometer tejto diaľnice," dodal.

Aké bude počasie na Veľkú noc?

Pozrite si náš nový Magazín !

Video Najstrašidelnejší a najzáhadnejší les v Česku

Zdroj: WebNoviny.sk © SITA Všetky práva vyhradené.