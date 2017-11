Erika Jurinová sa stala prvou župankou v novodobej histórii samosprávnych krajov

ŽILINA 5. novembra (WebNoviny.sk) – Erika Jurinová sa stala vôbec prvou župankou v novodobej histórii samosprávnych krajov a povedie žilinskú župu.

„Nech to slúži ako povzbudenie pre všetky ženy, že ženy majú svoje miesto aj vo verejnom živote. Povzbudzujem ich k tomu, aby túto službu využili. Je to možno o niečo náročnejšie ako u mužov, ale som rada, že máme prvú županku,“ povedala Jurinová.

V predvolebných prieskumoch zaostávala kandidátka širokej koalície (OĽaNO - SaS - KDH - NOVA - OKS) za súčasným županom Jurajom Blanárom (Smer-SD) o necelé jedno percento.

Po sčítaní všetkých hlasov zvíťazila o viac ako 13 percent. „Prekvapilo ma to, určite ma to prekvapilo. A zvlášť ten náskok. To znamená, že ľudia jednoznačne chceli veľkú zmenu,“ reagovala Jurinová. Predpokladá, že voličov oslovila najmä pozitívna vízia starostlivosti o Žilinský kraj.





„Ľudia netušili, čo je to župa, nevedeli, ako hospodári, aké sú jej kompetencie. Chodili sme, vysvetľovali ľuďom, že to nie je nič imaginárne, že je to naozaj živý mechanizmus, ktorý je ustanovený zákonom, má veľké kompetencie a hospodári s veľmi veľkou sumou peňazí. Možno aj toto ľudia začali chápať a vnímať, že aj to dokáže ovplyvniť ich životy,“ povedala Erika Jurinová.

Ako prvý krok po nástupe do úradu predsedníčky Žilinského samosprávneho kraja sa Jurinová vzdá poslaneckého mandátu v NR SR.

