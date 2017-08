Erdogan vyzval Turkov žijúcich v Nemecku, aby nevolili Merkelovú

ISTANBUL 18. augusta (WebNoviny.sk) — Turecký prezident Recep Tayyip Erdogan vyzval tureckých voličov v Nemecku, aby v nadchádzajúcich parlamentných voľbách nevolili kresťanských demokratov kancelárky Angely Merkelovej, sociálnych demokratov ani Zelených. Všetci sú to "nepriatelia Turecka", povedal Erdogan po piatkových modlitbách v Istanbule. Nemeckí Turci by podľa neho 24. septembra mali hlasovať za strany, ktoré nesúhlasia s aktuálnou "protitureckou " politikou. Z napätia, ktoré medzi oboma krajinami vládne, pritom viní výlučne Nemecko.



Erdogan poukázal na to, že v Nemecku je takmer milión tureckých voličov a malo by to byť pre nich "vecou hrdosti". "Myslím si, že je potrebné dať týmto politickým stranám, ktoré útočili na Turecko a nerešpektovali ho, počas volieb lekciu," vyhlásil.