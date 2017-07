Epidémia vírusu zika, Brazília si nevie s komármi rady

Ľudskoprávna organizácia Human Rights Watch vyzvala brazílske úrady, aby urobili dávno potrebné investície do vodovodnej a kanalizačnej siete, ktoré by pomohli obmedziť množenie komárov a zlepšiť stav verejného zdravia.

SAO PAULO 13. júla (WebNoviny.sk) - Zlé hygienické podmienky a problémy s pitnou vodou, ktoré prispeli k epidémii ziky, v Brazílii pretrvávajú a krajine hrozí opätovné rozšírenie vírusu, upozornila vo štvrtok ľudskoprávna organizácia Human Rights Watch (HRW).

Brazília vyhlásila ukončenie zdravotnej pohotovosti v súvislosti s ochorením prenášaným komármi v máji, 18 mesiacov po tom, ako v krajine dramaticky stúpol počet nákaz vírusom, ktorý spôsobuje vrodené vady.

Brazílií hrozí ďalšia epidémia

Human Rights Watch však varuje, že Brazílii hrozí ďalšia epidémia, pretože spravila veľmi málo na pomoc miliónom ľudí, ktorí nemajú neprerušené dodávky pitnej vody alebo vybudovanú vyhovujúcu kanalizáciu.

Viac ako tretina Brazílčanov sa podľa organizácie nemôže spoľahnúť na neprerušené dodávky pitnej vody, a preto skladuje vodu v nádržiach, ktoré nie sú riadne prikryté a ošetrené, a môžu tak slúžiť ako liaheň komárov. V niektorých komunitách tiež nie je zabezpečené riadne odvedenie kanalizácie, čo tiež predstavuje ideálne prostredie na množenie komárov.

Zlepšenie stavu verejného zdravia

"Roky zanedbávania prispeli k podmienkam, ktoré dovolili rozšírenie komárov rodu Aedes a rýchle šírenie vírusu. Brazílske úrady by mali urobiť dávno potrebné investície do vodovodnej a kanalizačnej siete, ktoré by pomohli obmedziť množenie komárov a zlepšiť stav verejného zdravia," uviedla organizácia v správe, kde tiež vládu vyzýva na dekriminalizáciu potratov a poskytnutie lepšej pomoci deťom, ktoré trpia vrodenými defektami spôsobenými zikou.

Potraty sú v Brazílii zakázané, s výnimkou prípadov znásilnenia, ohrozenia života matky alebo anencefálie. Podľa niektorých prieskumov ale počas epidémie ziky v krajine stúpol počet nelegálnych potratov.

Vírus zika predstavuje riziko

I keď vírus sám zväčša vyvoláva u postihnutých len ľahké symptómy, predstavuje výrazné riziko pre tehotné ženy, pretože môže viesť k vývojovým poruchám, ako napríklad mikrocefálii. Okrem toho vedci dokázali u detí súvislosť ziky so záchvatmi, problémami so sluchom, poruchami prehĺtania či deformáciou končatín.

V tomto roku v Brazílii výrazne poklesol počet prípadov mikrocefálie, čo tamojšie ministerstvo zdravotníctva pripisuje svojmu úspešnému zásahu proti komárom. Human Rights Watch však vládu kritizuje za to, že veľkú časť zodpovednosti presunula na domácnosti, najmä ženy, keďže hlavným bodom kampane bolo upozorňovanie ľudí, aby pravidelne čistili svoje domovy a zabezpečili, aby nikde nebola stojatá, neupravená voda.

