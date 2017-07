Elektronický monitoring osôb sa použil viac ako 40-krát, Žitňanská verí, že sa systém bude používať viac

Rezort spravodlivosti chce intenzívnejšie pracovať s probačnými a mediačnými úradníkmi ako a aj so sudcami.

BRATISLAVA 8. júla (WebNoviny.sk) - Elektronický monitoring osôb vrátane tzv. elektronických náramkov sa použil v prvom polroku tohto roka pri 35 kontrolovaných osobách a 10 chránených osobách.



Najčastejšie sa použil na kontrolu povinnosti zotrvať v určenej zóne, a to 13-krát, sedemkrát bol použitý pri treste domáceho väzenia a päťkrát pri zákaze priblíženia k osobe a pri zákaze vstupu do zóny. Trikrát súd uložil trest domáceho väzenia spolu so zákazom konzumácie alkoholu.

Vyplýva to zo štatistiky, ktorú agentúre SITA poskytlo ministerstvo spravodlivosti. V prvom polroku tohto roka bol elektronický monitoring nariadený 23-krát. Systém elektronického monitoringu sa používa aj pri približne 200 väzňoch, ktorí pracujú vo vlastných alebo zmluvných pracoviskách nachádzajúcich sa mimo stráženej časti objektov ústavov.



Ministerka spravodlivosti Lucia Žitňanská verí, že sa systém bude používať viac. Rezort chce intenzívnejšie pracovať s probačnými a mediačnými úradníkmi ako a aj so sudcami. Do budúcna nevylučuje ani legislatívne zmeny. „Systém tu je a musíme urobiť všetko preto, aby sme ho využívali,“ zdôraznila.

Podľa informácií slovenského ministerstva spravodlivosti v Španielsku, ktoré má cca 10-násobok počtu obyvateľov SR, bol za prvý rok prevádzky elektronický monitoring použitý pri 44 osobách.

Projekt financovaný eurofondmi

Na projekt elektronického monitoringu osôb ministerstvo spravodlivosti získalo 22 miliónov eur z eurofondov v rámci operačného programu Informatizácia spoločnosti. S dodávateľom ministerstvo po nástupe L. Žitňanskej vyjednalo podľa reálnych potrieb úsporu vyše 630 000 eur ročne.

Na základe požiadavky Žitňanskej Najvyšší kontrolný úrad (NKÚ) projekt kontroloval a v marci konštatoval, že vykazuje vysokú mieru neúčinnosti a neefektívnosti a nie sú naplnené jeho základné ciele a očakávané prínosy pre spoločnosť.

Kritika spočíva v implementácii náramkov

Exminister Tomáš Borec na margo kontroly NKÚ konštatoval, že nevníma závery správy úradu ako kritiku projektu samotného, ale jeho následnú slabú až chýbajúcu implementáciu. Projekt bol a je v SR unikátny a jeho príprava sa uskutočňovala vo veľkej pracovnej skupine v zmysle dostupných poznatkov zo zahraničia tak, aby nábehová krivka bola čo najkratšia.

Napriek tomu možno uviesť, že implementácia v krajinách, kde sa systém využíva, trvala niekoľko rokov, zdôraznil v reakcii Borec. Exminister zároveň odmietol akékoľvek mylné interpretácie o predražení projektu. K predraženiu príde až jeho nevyužívaním, systém sa sám od seba používať nezačne, a preto v marci vyzval Žitňanskú, aby zaradila implementáciu tohto projektu medzi svoje priority.





