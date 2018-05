El Clásico sa skončilo nerozhodne, FC Barcelona môže prepísať históriu La Ligy

BARCELONA 7. mája (WebNoviny.sk) - Futbalisti FC Barcelona a Realu Madrid sa v nedeľu večer v historicky 237. súťažnom El Clásicu rozišli nerozhodne 2:2. Prvýkrát za ostatnú dekádu došlo k situácii, že ligové meranie síl medzi týmito súpermi už nemalo vplyv na situáciu v tabuľke Primera División.

Domáci blaugranas vstupovali do stretnutia 36. kola už ako istý šampión La Ligy 2017/2018. Avšak, kto si myslel, že priebeh na Camp Nou ponúkne nudné predstavenie, zmýlil sa. Zápas napokon priniesol pekné góly, niekoľko kontroverzných momentov a boj do posledných minút.

Už v 10. min Luis Suárez profitoval z presného centra Sergiho Roberta a Barcelona viedla, no už v 14. min bol Cristiano Ronaldo na konci peknej akcie Realu a začínalo sa odznova. Zásah 33-ročného Portugalčana bol jubilejný 400. v podaní Realu v dueloch s Barcelonou. Najlepší svetový futbalista však pri gólovom zakončení v súboji s Gérardom Piquém utrpel zranenie členka a do druhého dejstva už nenastúpil.

Roberto udrel lakťom Marcela

Tesne pred prestávkou "vzbĺkli vášne" - Sergi Roberto lakťom udrel do tváre Marcela a videl červenú kartu. Ak by sa však hlavný rozhodca Alejandro José Hernández Hernández pridržiaval nastoleného trendu, vylúčení mali byť aj Gareth Bale a Lionel Messi, u ktorého zákerné zákroky nebývajú časté. Obaja však hrali ďalej a po zmene strán sa zapísali do listiny strelcov. V 52. min skóroval Messi a konečnú remízu zariadil v 72. min Bale.





"Bol by som radšej, keby sme vyhrali. V stávke už nebolo nič, ale napriek tomu to bolo dobré ´Clásico´, s mnohými príležitosťami a vo vysokom nasadení. Každý, kto má rád futbal, musel byť spokojný. Mali sme skvelú možnosť vyhrať, utvorili sme si dosť šancí, najmä v prvom polčase. Nakoniec sa to skončilo remízou. Do konca sezóny zostávajú dve kolá, čo znamená, že Barcelona skončí bez prehry," povedal po stretnutí tréner Realu Zinedine Zidane. Na margo Ronaldovho zranenia doplnil: "Neviem, ako dlho bude mimo hry, ale povedal mi, že to nie je vážne. Uvidíme po pondelňajších vyšetreniach."

Tréner Zidane na Comp Nou ešte neprehral

Štyridsaťpäťročný rodák z Marseille Zidane od svojho nástupu na lavičku madridského mužstva ešte v Barcelone neprehral. Zaznamenal dve víťazstvá a dve remízy, čím sa dotiahol na legendárneho kouča "bieleho baletu" Miguela Muňoza, ktorý v rokoch 1962-1965 štyrikrát po sebe triumfoval na Camp Nou.

"Nie je to výsledok, aký by sme si želali, ale myslím si, že sme odohrali výborný zápas. Rozhodcovia to mali ťažké. Boli pod veľkým tlakom. Niekedy urobia chybu, inokedy nie," poznamenal brazílsky ľavý bek hostí Marcelo.





"Hru sme mali pod kontrolou. Pri góle na 2:1 sa ukázala kvalita súperovho hráča. My sme po prestávke trochu stratili tempo, keďže sme museli hrať bez Cristiana. Výsledok je spravodlivý, aj keď je pravda, že po faule na Marcela sa mala pískať jedenástka. V každom zápase sa však objavia diskutabilné okamihy," podotkol pre klubový web Marcelov krajan Casemiro.

FC Barcelona naďalej bez prehry

FC Barcelona sa môže stať prvým mužstvom v histórii La Ligy, ktoré ukončí sezóny bez prehry na konte. "Nebudem to skrývať. Ukončiť ligový ročník bez prehry je pre nás gigantická motivácia. Bolo by to niečo neuveriteľné" skonštatoval barcelonský tréner Ernesto Valverde.





"Samozrejme, blahoželáme Barcelone k zisku majstrovského titulu. My sa však už sústredíme na finále Ligy majstrov, v ktorom budeme mať možnosť dokázať, že sme najlepší v Európe," uviedol madridský obranca Nacho Fernández.

Barcelonský kapitán Andrés Iniesta nastúpil na svoj 38. zápas proti Realu Madrid. Ďalšie štarty v "El Clásicu" už nepridá, keďže pred niekoľkými dňami ohlásil posezónny odchod z metropoly Katalánska a pravdepodobne zamieri do Číny.





"Tieto zápasy sú vždy veľmi intenzívne. Sú výnimočné a iné ako ostatné stretnutia. Bol to pekný duel, remíza v nás zanecháva dobrý pocit," povedal podľa webu soccerway.com čoskoro 34-ročný Iniesta (nar. 11. mája 1984).

Historická bilancia lepšia pre Real Madrid

Bilancia duelov "El Clásico" vyznieva naďalej mierne lepšie pre Real Madrid, ktorý zaznamenal 95 víťazstiev, 50 remíz a 92 prehier. Skóre je 401:386. Historicky prvé El Clásico sa uskutočnilo 13. mája 1902, iba niekoľko týždňov po založení madridského klubu (6. marca 1902, pozn.). Malo však iba priateľský charakter.

Zápas ovládlo barcelonské mužstvo vďaka triumfu 3:1. Tímy sa prvýkrát stretli súťažne o 14 rokov neskôr. V semifinále domácej pohárovej súťaže Copa del Rey uspel Real Madrid, hetrikom sa v dvojzápase zaskvel vtedy 21-ročný Santiago Bernabéu.





Od tých čias sa oba tímy stretávali pravidelne. "Biely balet" mal navrch predovšetkým v období vlády diktátora Francisca Franca (1938-1973). Najvyššie víťazstvo v prestížnych zápasoch medzi týmito rivalmi sa zrodilo v roku 1943. Real Madrid triumfoval vysoko 11:1.

