EDMANIA predstavila kompletný lineup: Zaži tanečnú revolúciu na vlastnej koži!

TRENČÍN 16. apríla 2018 (WBN/PR) – Slovenský tanečný festival EDMANIA počas dvoch dní 22. – 23. jún 2018 prinesie viac ako 40 rôznych DJs z& celého sveta, ktorí sa predstavia na dvoch stageoch a& odprezentujú rôzne prúdy aktuálnej tanečnej hudby. Staň sa súčasťou tanečnej revolúcie!



Do EDMANIA OPEN AIR 2018 zostávajú už ani nie celé 3 mesiace. A& vy sa už teraz môžete tešiť na spoločnú slovenskú premiéru dvojice AXWELL ? INGROSSO, ktorých žiadnemu fanúšikovi tanečnej hudby netreba snáď ani predstavovať. Členovia legendárnej Swedish House Mafia prinesú do Trenčína svoje najväčšie hity ako „More Than You Know“, „Sun Is Shining“ či „Dark River“. Svoje vystúpenie v& Trenčíne si pre skvelé ohlasy zopakuje austrálsky trancer – MARLO. Z& Austrálie k& nám pricestuje aj ďalší headliner – TIMMY TRUMPET, ktorý do kufra pribalí aj svoju povestnú trúbku. A& že EDMANIA reflektuje aktuálny dopyt fanúšikov dokazuje pridaním UNDERGROUND stagu, ktorého headlinerom bude slovinská techno legenda – UMEK!



K& UMEKovi na underground stage pribudol známy taliansky techno DJ a& producent Enrico Sangiuliano, Francúz Technasia či mladý Holanďan Franky Rizardo, ktorý reprezentuje Defected sound. Milovníkov trance potešia mená ako Ben Nicky, Jordan Suckley, Exis, Steve Allen, Andy Moor, Rank 1, Standerwick, David Gravell, Nifra, Davey Asprey či Estiva.



Na EUROPA 2 mainstage sa okrem headlinerov predstaví množstvo skvelých DJs z& celého sveta. Medzi inými: Kura, Juicy M, Tony Junior, Maurice West, Mark Villa, Mike Williams, Breathe Carolina, Salvatore Ganacci, The Him alebo Sam Feldt LIVE, ktorý spolu so sebou prinesie aj ďalších talentovaných hudobníkov.



Slovenské farby bude na EUROPA 2 main stage hájiť absolútna špička slovenského DJingu – DJ EKG. Predstaví sa v& piatok v& exkluzívnom 3 hodinovom opening sete. Z& Čiech pricestujú main stage posily – Manene, Nfix & Candice a& Sasha Vee, ktorý bude mať na starosti jeho otvorenie v& sobotu. Na undergroundovom stagi sa objavia aj legendy scény – Toky b2b Boss, doplnia ich: Drahosh b2b Elsy, Lucca, Thin & Thick, Martin Frost a& Toffy. Portal (trance stage) zahrejú svojimi setmi šikovní Česi – ProggyBoy a& Luigi Di Mare, ale nebude chýbať ani domáci Soul Mirror.



Okrem nadupaného lineupu pripravujeme pre našich návštevníkov veľkokapacitnú chill zónu, denný program na sobotu, dve stanové mestečká, kyvadlovú dopravu a& omnoho viac. V& spolupráci s& jednotkou na Slovensku –& Ministry Rental – sa postaráme o& nezabudnuteľnú audiovizuálnu show, ktorá neodmysliteľne patrí ku kvalitnému festivalu.



EDMANIA prepisuje históriu tanečnej hudby na Slovensku a& ty pri tom nesmieš chýbať! Kúp si svoju vstupenku ešte stále za parádnych 54,99€ na www.edmania.eu/vstupenky/ a& staň sa súčasťou slovenskej tanečnej revolúcie! POZOR – ceny vstupeniek sa budú zvyšovať – cena dvojdňovej vstupenky na mieste bude 70€.



