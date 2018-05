Ebola sa v Kongu dostala z vidieka do mestskej oblasti, úrady sa obávajú epidémie

BRATISLAVA 17. mája (WebNoviny.sk) - Epidémia eboly v Konžskej demokratickej republike (KDR) sa z vidieka rozšírila aj do mestskej oblasti a vyvolala tak obavy z náročnejšieho boja s touto chorobou.

Hlavný dopravný uzol

Minister zdravotníctva Oly Ilunga Kalenga potvrdil prvý prípad tohto smrteľného ochorenia v meste Mbandaka, ktoré sa nachádza zhruba 130 kilometrov od oblasti, kde začiatkom mesiaca zaznamenali prvé prípady. Mesto na západe krajiny je hlavným dopravným uzlom a vedú z neho cesty aj do metropoly Kinshasa.



Podľa Petra Salamu, zástupcu generálneho riaditeľa pre krízové situácie Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO), rozšírenie epidémie do veľkého mesta predstavuje potenciál pre "prudký nárast" prípadov. "Toto je vážny vývoj epidémie. Máme mestskú ebolu, ktorá je veľmi rozdielna od tej u zvierat alebo na vidieku," uviedol.

Ako tiež dodal, to, že sa Mbandaka nachádza na rieke Kongo značne využívanej na dopravu, zvyšuje riziko rozšírenia eboly do susedných krajín ako Konžská republika a Stredoafrická republika či do spomínaného hlavného mesta.

Hľadajú vyše štyritisíc osôb

Ebolou sa tento rok nakazilo 42 ľudí a 23 osôb v dôsledku tejto choroby zomrelo. WHO uviedla, že potvrdené, pravdepodobné a podozrivé prípady eboly zaznamenala v troch zdravotníckych zónach v provincii Équateur.

Podľa WHO zdravotníci identifikovali 430 ľudí, ktorí sa mohli dostať do kontaktu s chorobou, a hľadajú ďalších vyše štyritisíc osôb, ktoré prišli do kontaktu s pacientmi a nachádzajú sa na severozápade krajiny.

V stredu do krajiny dorazila prvá várka viac ako štyritisíc dávok experimentálnej vakcíny proti ebole, pričom ďalšia by mala do KDR prísť čoskoro. Vakcína od farmaceutickej spoločnosti Merck je síce nelicencovaná, preukázala sa však ako účinná počas epidémie eboly v západnej Afrike. V rokoch 2014 - 2016 si ochorenie v Guinei, Libérii a Sierra Leone vyžiadalo zhruba 11 300 obetí.





