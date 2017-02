eCall Slovakia patrí medzi popredné call centrové spoločnost



Spoločnosť eCall Slovakia patrí medzi popredné outsourcingové call centrové spoločnosti, ktorá svojim obchodným partnerom poskytuje možnosť efektívnejšej a lacnejšej komunikácie so svojimi zákazníkmi. Medzi najčastejšie využívané služby patria aktívny a pasívny telemarketing, back office služby, direct emailing a SMS marketing. Informoval o tom generálny manažér spoločnosti Ľuboš Pajerský.



Aktívny telemarketing možno považovať za jeden z najefektívnejších marketingových nástrojov pre komunikáciu so zákazníkmi. Využíva sa najčastejšie v prípade, ak obchodný partner potrebuje získať nových zákazníkov, prípadne osloviť existujúcich s Up-Sell / Cross-Sell ponukou. Operátori eCall Slovakia sú pravidelne školení, s cieľom dosahovať čo najvyššie kvalitatívne štandardy v oblasti komunikácie so zákazníkmi. Ak obchodný partner chce svojim novým klientom poskytnúť služby v najvyššej kvalite a dať im pocit jedinečnosti, využíva najčastejšie službu uvítacích hovorov (Welcome Calls), prostredníctvom ktorých sa zákazníkovi poďakuje za dôveru, ktorú prejavili. Uvítacie hovory zároveň pomôžu lepšie spoznať klientov, ich potreby a požiadavky, s výbornou možnosťou začatia budovania si lojálnosti zákazníkov hneď od vzniku obchodného vzťahu. .



Ďalším produktom je telefonický prieskum verejnej mienky. Ten sa dnes používa ako nástroj získavania informácií a názorov na aktuálnu situáciu a danú problematiku. Prieskum trhu slúži na to, aby sa lepšie spoznali potreby a názory existujúcich aj potenciálnych klientov. Takýto spôsob pomôže aj pri príprave a plánovaní budúcich marketingových aktivít.



Menej známy produkt je retencia zákazníkov. Využíva sa v prípade, ak sa spoločnosť dostala do situácie, keď odchádzajú zákazníci alebo existuje podozrenie, že v dôsledku konania konkurencie spoločnosti takáto situácia hrozí. Vtedy pomocou vhodne nasmerovaných aktivít eCall Slovakia umožní zastaviť odchod klientov ku konkurencii.



Ďalším produktom je pasívny telemarketing. Ten predstavuje významnú formu komunikácie spoločnosti so svojimi klientmi a slúži na získavanie spätnej väzby o svojich produktoch a službách a zároveň poskytujú svojim klientom priestor na zodpovedanie vzniknutých otázok či pripomienok. Samozrejmosťou je zabezpečovanie servisu v oblasti poskytovania informácií klientom, prijímania objednávok, pripomienok a riešenia vzniknutých problémov.



eCall Slovakia je licencovaná a zapísaná v zozname Samostatný finančný agent (SFA) vedený v Národnej banke Slovenska.



Špecializácia Infoliniek je väčšinou zameraná na všeobecnú / produktovú časť, Help Desk / Service Desk, objednávkovú linku a reklamácie. Viac ako 90 percent prichádzajúcich hovorov na Infolinkách obslúžime do 20 sekúnd, čím prevyšujeme európsky call centrový štandard o viac ako desať percent.



V rámci jedného mesiaca pracovníci eCall Slovakia pravidelne komunikujú s viac ako 100.000 zákazníkmi. Výhodou telefonického oslovenia klientov je jeho adresnosť a možnosť relatívne v krátkom čase flexibilne reagovať na obchodné potreby v súlade s poznatkami a skúsenosťami samotných klientov.



Denne s klientmi komunikujeme viac ako 15.000 minút, čím je naša spoločnosť automaticky motivovaná k zdokonaľovaniu a dosahovaniu vyšších výkonov. Partnerstvo so spoločnosťou eCall Slovakia Vám zabezpečí vysokokvalitné služby pre Vašich koncových zákazníkov.