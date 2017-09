Dwyane Wade sa opäť stretne s kamarátom LeBronom, podpísal kontrakt s Clevelandom

"Momentálne nejestvuje lepšie miesto, kde by som mal pokračovať a hrať na najvyššej úrovni. V Clevelande veria v môj talent a v to, čo môžem v súboji o Trofej Larryho OBriena priniesť nielen ako hráč, ale aj ako líder. Teším sa na to, že si znovu zahrám po boku svojho brata LeBrona. Už sme spolu získali dva majstrovské tituly, verím, že pridáme aj tretí," uviedol Wade vo vyhlásení, ktoré zverejnil prostredníctvom sociálnych sietí.