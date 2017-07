Dvojnásobný paralympijský víťaz Jozef Metelka už zrejme nebude reprezentovať Slovensko

BRATISLAVA 12. júla (WebNoviny.sk) - Majstrovstvá sveta v cyklistike hendikepovaných športovcov na prelome augusta a septembra v juhoafrickom Pietermaritzburgu môžu byť posledné, na ktorých bude Slovensko reprezentovať dvojnásobný paralympijský víťaz Jozef Metelka. Možnosť, že v budúcnosti sa na súťažiach predstaví vo farbách Veľkej Británie, naznačil už skôr.



"Momentálne to je veľmi reálne. Nemám žiadnu dobrú ponuku, pre ktorú by som ostal reprezentovať Slovensko, čomu by som bol veľmi rád. Nedá sa niečo robiť na profi úrovni bez toho, aby bol človek profík. Dúfať v mojom prípade už nemá zmysel. Komunikácia so slovenskou stranou prebehla, no všetko len v rovine teórie. Kariéra športovca je obmedzená a nemôžem rozmýšľať, že o desať rokov bude na Slovensku všetko famózne. O desať rokov nebudem na bicykli,“ cituje Metelku portál sport.aktuality.sk.

Za úspešné účinkovanie na PH 2016 dostal Metelka odmenu 50-tisíc eur, ďalších 20-tisíc mu ponúkol Slovenský paralympijský výbor. "Nie je v tom žiadny plat, čo vo svete a špeciálne v Anglicku funguje na inej úrovni. S mojimi výsledkami by som dostával aj dobrý plat," dodal Metelka.





