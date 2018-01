Dvojnásobná česká majsterka sveta Koukalová nepôjde na ZOH v Pjongčangu, má dlhodobé problémy

PRAHA 12. januára (WebNoviny.sk) - Česká biatlonistka Gabriela Koukalová sa nepredstaví na februárových ZOH 2018 v kórejskom Pjongčangu. Oprávnenosť štvrtkovej informácie, ktorú priniesol denník Blesk, v piatok potvrdil Český zväz biatlonu (ČSB) na svojom webe.

"Terajší zdravotný stav jej neumožňuje plnú záťaž v príprave, problémy pretrvávajú. Dohodli sme sa teda, že túto sezónu vynechá. Nebolo to ľahké rozhodnutie. Prebrali sme s Gábinou a trénerom Ondřejom Rybářom všetky možnosti. Vzhľadom na naše ambície ma táto situácia mrzí, ale zdravie je prednejšie. Gabriela teraz podstupuje liečbu u doktora Pavla Kolářa," uviedol prezident ČSB Jiří Hamza.

Nie je v stave súťažiť

"Snažila som sa urobiť maximum pre to, aby som sa vrátila. Bohužiaľ, v tréningu to nešlo podľa mojich predstáv. Veľmi ma to mrzí, lebo olympiáda je vrcholom pre každého športovca," skonštatovala Koukalová.

"Mrzí ma to, ale v aktuálnom stave Gabča navzdory jej úsiliu aj snahe celého podporného tímu nie je v stave súťažiť," povedal spomenutý šéftréner českých biatlonistov Rybář.

V Soči získala dve medaily

Koukalová pre dlhodobé problémy s lýtkami neabsolvovala v tejto sezóne ani jeden súťažný štart, zameriavala sa na zimné olympijské hry. Dvadsaťosemročná dvojnásobná majsterka sveta získala na ZOH 2014 v ruskom Soči dve strieborné medaily.

Je celkovou víťazkou SP 2015/2016, v ostatnej sezóne skončila v bojoch o veľký glóbus na druhej priečke za Nemkou Laurou Dahlmeierovou. Slovenskej líderke Svetového pohára 2017/2018 Anastasii Kuzminovej teda ubudla papierovo zásadná súperka pod piatimi kruhmi v Ázii.





Zdroj: WebNoviny.sk © SITA Všetky práva vyhradené.