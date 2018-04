Dvojičky Daniel a Henrik Sedinovci oznámili, že po tejto sezóne ukončia kariéru

"Boli sme súčasťou rodiny Canucks 18 rokov a bolo to naše najlepšie obdobie života. Vancouver sa stal naším domovom. Nastal však čas sústrediť sa na rodinu a život po športovej kariére. Treba nechať priestor novej generácii Canucks. Posledné tri zápasy si chceme užiť so všetkými, ktorí nás podporovali, a poďakovať sa," píše sa v liste hráčov Vancouveru, ktorý už nemá šancu postúpiť do play-off.