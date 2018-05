Dvadsaťpäťročná Listopadová ohlásila koniec kariéry, už v nej nevidí zmysel

BRATISLAVA 18. mája (WebNoviny.sk) - Plavkyňa Katarína Listopadová ukončila súťažnú kariéru. Má iba 25 rokov, ale tvrdí, že plávanie na najvyššej úrovni ju už nenapĺňa.

"V posledných dvoch rokoch ma plávanie skôr vyčerpávalo, a to najmä psychicky. Prišiel čas, že musím začať robiť niečo iné. Svoje rozhodnutie som už oznámila Dukle Banská Bystrica, svojmu zamestnávateľovi. Je to už teda oficiálne," povedala Katarína Listopadová pre denník Šport.

Päť rokov žila v Rakúsku

Listopadová naznačila, že pre svoju kariéru v minulosti urobila veľmi veľa a viac sa do nej nechce investovať čas ani prostriedky.



"Päť rokov som pre kariéru žila v Rakúsku a takú obetu už nechcem priniesť. Nastal čas posunúť sa ďalej a myslieť na budúcnosť. Nelákala ma ani najbližšia olympiáda v Tokiu. Už som bola dvakrát na olympijských hrách, takže tento sen všetkých športovcov som si už splnila," skonštatovala Listopadová.

Chce sa venovať trestnému právu

Po Martine Moravcovej druhá najúspešnejšia slovenská plavkyňa ostatného obdobia v týchto dňoch končí vysokú školu, v budúcnosti sa chce venovať trestnému právu.

Ešte to však nemá do detailov premyslené. "Nie som si istá, či zostanem žiť na Slovensku. Už len vychovať plavca u nás doma je veľmi náročné, z môjho pohľadu sa to robí ´na kolene´. Je len jeden tréner a ten musí robiť všetko... Rišo Nagy, keď chce napredovať, musí sa pripravovať v zahraničí. To isté Andrea Podmaníková a aj ďalší," dodala K. Listopadová pre Šport.

Bratislavská rodáčka Listopadová má za sebou niekoľko pozoruhodných výsledkov na medzinárodnej úrovni, ale do absolútnej svetovej špičky sa nedostala. Na ME 2014 v dlhom bazéne v Berlíne bola ôsma na 100 m motýlik a o rok neskôr na ME v krátkom bazéne v Netanyi siedma na 50 a 100 m znak.

Do zoznamu jej úspechov patrí aj bronzová medaila zo Svetovej univerziády v Kwangdžu 2015 na 100 m motýlik. Listopadová je držiteľka troch individuálnych slovenských rekordov v dlhom a dvoch v krátkom bazéne.

Pozrite si náš nový Magazín !

Pravda o sušičoch rúk. Tieto prístroje rozhodne nie sú hygienické!

Zdroj: WebNoviny.sk © SITA Všetky práva vyhradené.