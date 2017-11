Ďurica sa s reprezentáciou rozlúčil víťazne, hrdinom proti Nórsku sa stal v nadstavení Lobotka

TRNAVA 14. novembra (WebNoviny.sk) - Slovenskí futbaloví reprezentanti sa s rokom 2017 rozlúčili utorkovým víťazstvom 1:0 nad Nórmi v medzištátnom prípravnom zápase v Trnave.

Zverenci Jána Kozáka boli počas celého priebehu duelu aktívnejší ich najväčšie príležitosti po zmene strán najskôr nezužitkovali Marek Hamšík a Ondrej Duda, no v nadstavenom čase rozhodol o triumfe domácich Stanislav Lobotka. Slováci sa tak v novembri dočkali víťazstva, v piatok v Ľvove v prípravnom stretnutí prehrali 1:2 s Ukrajincami. Kozákovi zverenci uzavreli rok bez remízy - s bilanciou 5 víťazstiev, 3 prehry.





Reprezentačnú kariéru v utorok uzavrel stopér Ján Ďurica, proti Nórom mal kapitánsku pásku. V drese s dvojkrížom odohral 91 stretnutí, strelil 4 góly. Čoskoro 36-ročný obranca tureckého Trabzonsporu sa zúčastnil na MS 2010 v JAR a aj ME 2016 vo Francúzsku, púť Slovákov na týchto šampionátoch sa zhodne skončila v osemfinále.

MEDZIŠTÁTNY PRÍPRAVNÝ ZÁPAS



TRNAVA

Slovensko – Nórsko 1:0 (0:0)&

Gól: 90.+ Lobotka, ŽK: 83. M. Elyounoussi (Nórsko), rozhodovali: Farkas – I. Albert, Varga (všetci Maď.)



Zostavy:

Slovensko: Kozáčik – Pekarík, Škrtel, J. Ďurica, Hubočan (63. Mazáň) – Škriniar (63. F. Kiss) – Mak (74. Bero), Lobotka, Hamšík (63. Duda), A. Rusnák (63. Mihalík) – A. Nemec

Nórsko: Jarstein – Linnes, Nordtveit (46. Skjelvik), Reginiussen, Meling – M. Elyounoussi (90.+ J. Svensson), Henriksen, Trondsen, Berget (70. Daehli) – Söderlund (70. O. Kamara), Sörloth

I. polčas



Lúčiaci sa stopér Ďurica tesne pred úvodným výkopom dostal ako dar zarámovaný dres so svojím číslom štyri a podpismi všetkých spoluhráčov. Po štvrťhodine hry ako prvý namieril medzi tri žrde Lobotka, no strele chýbala razancia.



O desať minút po Rusnákovom rohu Škriniar hlavičkoval vedľa vzdialenejšej ľavej žrde. Vzápätí Hamšík spoza šestnástky ľavačkou minul svätyňu hostí. Nóri ohrozili Kozáčika v 39. min: priamy kop kapitána Nordtveita zblokoval múr, následný pokus toho istého hráča preletel nad brvnom. V závere Nemec v sľubnej pozícii zvnútra pokutového územia slabšou pravou nohou nenamieril medzi tri žrde.

II. polčas



Desať minút po zmene strán sa v dovtedy najväčšej príležitosti stretnutia ocitol Hamšík, z desiatich metrov po presnej Rusnákovej prihrávke však prestrelil bránku. O tri minúty stredopoliar Neapola Hamšík vypálil presnejšie, gólman Jarstein však predviedol dobrý zákrok. Po následnom rohovom kope sa k strele dostal Ďurica, no trafil do stredu bránky. Po hodine hry tréner Kozák poslal na ihrisko štyroch čerstvých hráčov – Mazáňa, Kissa, Dudu a Mihalíka. Duda sa vzápätí dostal do blízkosti bránky severanov, nemal však priestor na zakončenie. V 78. min opäť Duda mohol poslať Slovákov do vedenia, no jeho pokus zvnútra šestnástky zlikvidoval Jarstein. V závere sa neujali pokusy Kissa a Mihalíka a na opačnej strane sľubná hlavička striedajúceho Kamaru. Napokon rozhodol Lobotka, ktorý si nabehol do šestnástky a krížnou strelou prekonal Jarsteina – 1:0. Postaral sa o Ďuricovu víťaznú rozlúčku.

Zdroj: WebNoviny.sk © SITA Všetky práva vyhradené.