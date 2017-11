Ďurica sa rozlúči s reprezentáciou v Trnave, chce obísť štadión a poďakovať fanúšikom

BRATISLAVA 8. novembra (WebNoviny.sk) - Futbalista Ján Ďurica dosiaľ odohral za slovenskú reprezentáciu 90 zápasov a strelil v nich 4 góly. Skúsený onedlho 36-ročný stopér (nar. 10. decembra 1981) si pripíše maximálne už len dva štarty v najcennejšom drese, pretože oznámil ukončenie kariéry v A-tíme SR.

Zverenci trénera Jána Kozáka, ktorí ako jediní v dodatočnej tabuľke deviatich tímov z druhých miest v európskej časti kvalifikácie MS 2018 neprenikli do baráže a definitívne prišli o možnosť postúpiť na budúcoročný svetový šampionát do Ruska, odohrajú v tomto kalendárnom roku ešte dve medzištátne prípravné stretnutia - v piatok 10. 11. o 19.00 h SEČ nastúpia v Ľvove proti domácej Ukrajine a v utorok 14. novembra o 18.00 h v Trnave si zmerajú sily s Nórskom. Proti spomenutým severanom by mal Ďurica absolvovať derniéru v národnom tíme.

Trochu podpichoval trénera

"Trénerovi Kozákovi ďakujem, že sa môžem rozlúčiť doma proti Nórsku, dôstojne. Bude to môj posledný zápas, následne sa s reprezentáciou navždy rozlúčim. Utvorili sa tu silné putá medzi hráčmi, preto to funguje na ihrisku. Chalanov však budem naďalej podporovať a držať im palce. Počas reprezentačných zrazov dostávajú iní hráči v klube vždy tri či štyri dni voľna. Budem môcť byť viac s rodinou, zregenerovať, prísť na Slovensko," vyjadril sa Ján Ďurica na pondelňajšom zraze A-mužstva SR v Senci a pokračoval: "Trénera som trochu podpichoval, vravel som mu, že som starý a že už by som mal skončiť. On zasa, že nie, vraj vyzerám mlado a ešte vládzem behať. V takýchto rozhovoroch však už bolo cítiť, že som sa mu to snažil naznačiť. Ten deň nastal. Takto by to malo byť, že hráč aj tréner nájdu spoločnú reč, podajú si ruky, pozrú si do očí a poďakujú. Je to prirodzené. Sú tu iní chlapci, ktorí tiež majú po tridsiatke. Aj ich čas raz príde. Kým však príde, nech ešte odovzdajú skúsenosti mladším. V 35 či 36 rokoch je to aj o vnútornej sile. Človek sa musí prekonať. Keď je mladší, je hladný po úspechoch. Keď si starší, chceš si kariéru predĺžiť a byť pripravený na ďalší zápas."





Rodák z Dunajskej Stredy sa teraz ešte sústredí na blížiace sa duely v Ľvove a Trnave. "Ukrajina je naozaj silný súper. Možno nenastúpi v najsilnejšej zostave, aj ich tréner vyskúša ďalších hráčov. Tréner Kozák už teraz musí budovať a pripravovať mužstvo pre ďalšiu kvalifikáciu, ďalšie duely. Treba k tomu zápasu pristúpiť zodpovedne. Na duel s Nórskom sa teším. Verím, že prídu ľudia a rozlúčia sa so mnou. Chcem sa priaznivcom poďakovať, obísť štadión a zatlieskať im."

V reprezentácii odovzdal maximum

Účastník majstrovstiev sveta 2010 v JAR a vlaňajšieho európskeho šampionátu vo Francúzsku sa ešte pred spomenutými novembrovými prípravnými súbojmi zamyslel nad vlastným účinkovaním v najcennejšom drese.





"Pamätné zápasy? Proti Taliansku na MS, kvalifikačné duely na Letnej proti Čechom či zápas proti Španielsku. K futbalu patria aj zlé momenty, bolo tam zopár vlastných gólov. Nerád tiež spomínam na kvalifikačný zápas v Trnave proti Walesu (2:5). Všetci sa učíme na svojich chybách. Dôležité je, aby sa človek postavil na nohy a šiel ďalej. Reprezentační tréneri, ktorí mi najviac dali, sú Vladimír Weiss a Ján Kozák. Budú mi chýbať všetci chlapci z reprezentácie. S Maťom Škrtelom sme utvorili, myslím si, dobrú stopérsku dvojicu. To, že som bol s ním tak dlho v reprezentácii, je pre mňa úspech. Našli sme sa a potom sme to spolu ťahali," poznamenal hráč tureckého Trabzonsporu, ktorý ešte bude pokračovať na klubovej úrovni: "Som rád, že zdravie mi zatiaľ slúži. Myslím si, že v reprezentácii som už odovzdal maximum. Tie turnaje, zážitky mi nikto nevezme. Sú to krásne spomienky. Tieto dvere sa pre mňa zatvárajú, spomienky mi zostanú navždy. Som rád, že ešte môžem hrať na takej vysokej úrovni v Turecku, čo je ťažká liga. Kým mi bude zdravie slúžiť a budem prínosom pre klub, zostanem."

Určite sa vráti na Slovensko

Skúsený zadák, ktorý na klubovej úrovni pôsobil v Dunajskej Strede, Artmedii Petržalka, Saturne Moskovská oblasť, Lokomotive Moskva, Hannoveri a od leta 2016 je v spomenutom Trabzonspore, ešte nevie, čo bude robiť po skončení aktívnej hráčskej kariéry.





"Začnem niečo nové. Bude to určite ťažké. Keď jednej veci venuješ celý život a potom treba odísť, musíš sa na to v hlave pripraviť. Páči sa mi v Dunajskej Strede, ako to robia, čo sa tam teraz deje a aký je tam štadión, takých by malo byť viac. Ľudia chodia, je fam futbalová atmosféra. Sledoval som piatkový ligový zápas DAC proti Slovanu Bratislava. Dunajskú poznám, som rodák. Majú fantastických fanúšikov, klobúk dole. Uvidíme," vyjadril sa Ján Ďurica a dodal: "Ťažko povedať, čo po kariére. Možno by som si urobil trénerskú licenciu. Skúsenosti mám. Zatiaľ som nad tým tak nerozmýšľal, že budem určite tréner. Všetko je možné, uvidíme. Najskôr si však chcem od futbalu oddýchnuť. Veľa lietania, zobral mi veľa času. Tento rok hráme v Turecku zápas aj na Štedrý deň. Futbal prináša aj takéto chvíle. Určite sa vrátim na Slovensko a budem žiť doma. Futbal mi zobral čas pre rodinu. Vnútorný hlas ma ťahá naspäť."

