Ďurica je pred zápasom v Hampden Parku optimisticky naladený, prezradil recept na Škótov

GLASGOW 5. októbra (WebNoviny.sk) - Obranca slovenskej futbalovej reprezentácie Ján Ďurica je pred štvrtkovým dôležitým kvalifikačným súbojom v Glasgowe naladený optimisticky a verí, že vedno so spoluhráčmi v Hampden Parku vybojujú výsledok, ktorý ich priblíži k účasti na budúcoročnom svetovom šampionáte v Rusku.





Slováci nastúpia proti domácim Škótom o 20.45 h SELČ v rámci F-skupiny a predposledného 9. kola európskej časti eliminácie. "Vieme, o čo ide. Samozrejme, chceme ísť na majstrovstvá sveta. Teraz treba urobiť prvý krok, potom by prišla na rad baráž. Teraz všetky myšlienky sústredíme na tento duel, čaká nás ťažký súper. Doma sme ho síce zdolali 3:0, teraz však bude iný," povedal Ďurica a pokračoval: "Tento zápas sa môže vyvíjať úplne inak. Musíme byť pripravení na všetko. Vieme, že nás čaká dobrá divácka kulisa, domácich budú určite hnať dopredu. Škóti hrajú jednoduchý futbal, sú poctiví, pokúsia sa doma utvoriť nejaký tlak. My musíme od prvej minúty hrať náš futbal, bojovať, hrať kombinačne. Ak budeme držať loptu, Škóti môžu znervóznieť."

Teší sa na atmosféru

S 89 štartmi v národnom tíme patrí 35-ročný stopér tureckého Trabzonsporu k najskúsenejším. Súčasťou reprezentácie je od roku 2004. Viac zápasov v drese s dvojkrížom má na konte len trio Miroslav Karhan (107), Marek Hamšík (99), Martin Škrtel (91).





"Na atmosféru sa teším. Som už skúsený hráč, podobne aj Maťo Škrtel, Kucka, Hamšo. Sme na takéto zápasy pripravení a musíme sa na ne tešiť. Keď príde toľko divákov a utvoria výbornú atmosféru, musí to hráča povzbudiť tak, aby podal dobrý výkon," vyhlásil Ďurica.

Dunajskostredský rodák je podľa svojich slov stopercentne pripravený zasiahnuť do boja: "Po dueli v Anglicku som mal trochu problémy s lýtkom, vynechal som dva zápasy. Teraz sme uhrali remízu na pôde Besiktasu Istanbul hralo sa mi dobre a cítil som sa v pohode. Na zraz som prišiel zdravý a pripravený."

Pre mužstvo chce odovzdať maximum

Slovákom patrí po ôsmich kolách 2. priečka v tabuľke F-skupiny. Anglicko je s 20 bodmi lídrom "efka" a je veľmi blízko k postupu na MS. Slovensko má 15 bodov, Slovinsko a Škótsko po 14, Litva päť, Malta dosiaľ nebodovala. Slovenskí futbalisti uzavrú boje v kvalifikačnej skupine nedeľňajším zápasom v Trnave proti Malťanom (18.00 h).

Slováci už vo štvrtok večer môžu mať istotu nielen konečnej 2. priečky v "efku", ale aj účasti v baráži - potrebujú na to víťazstvo nad Škótmi a londýnske víťazstvo Angličanov nad Slovincami. "Nemali by sme sa veľmi pozerať na výsledky iných tímov, musíme sa sústrediť na seba. Teraz všetko závisí len od nás, na to sa musíme sústrediť. Registrujeme však, ktoré tímy sú v tabuľke z druhých miest," podotkol Ďurica.

Niekdajší hráč bratislavskej Artmedie, s ktorou v pamätnej sezóne 2005/2006 v Lige majstrov čelil glasgowským mužstvám Celtic i Rangers, má o motiváciu postarané. "O dva mesiace budem mať 36 rokov. Ísť na MS v tomto veku je pre mňa obrovská motivácia. Chcem pre mužstvo odovzdať maximum. Nie však iba ja, ale každý jeden v tíme," uzavrel Ján Ďurica.

Zdroj: WebNoviny.sk © SITA Všetky práva vyhradené.