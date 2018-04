Dunajská Streda po troch rokoch porazila Spartak Trnava, rozhodujúci gól strelil Bayo

DUNAJSKÁ STREDA 1. apríla (WebNoviny.sk) - Spartak Trnava utrpel prvú prehru v tomto kalendárnom roku, keď podľahol v Dunajskej Strede tesne 0:1 v nedeľňajšom stretnutí 3. kola skupiny o titul v nadstavbovej časti slovenskej futbalovej Fortuna ligy 2017/2018. DAC dokázal triumfovať nad Trnavou vôbec prvýkrát od júla 2015.

O troch bodoch pre domácich rozhodol po piatich minútach na trávniku v 60. min striedajúci Vakoun Issouf Bayo, ktorý pekne prenikol cez obranu súpera a zoči-voči brankárovi Martinovi Chudému sa nepomýlil. Trnava mohla v nadstavenom čase vyrovnať, no najprv zasiahol brankár domácich Patrik Macej a hlavička Marvina Egha tesne minula jeho svätyňu.



DAC svoj triumf však vykúpil zranením Lukáša Čmelíka, ktorý si zo vzdušného súboja s Martinom Tóthom odniesol slabší otras mozgu. Trnavský obranca si napokon za zákrok vyslúžil žltú kartu.

Dunajská Streda v tabuľke skupiny o titul okupuje tretie miesto, na druhý Slovan Bratislava má manko dvoch bodov, Trnava zostala na čele klasifikácie s náskokom siedmich bodov na "belasých". Spartak najbližšie doma privíta v sobotu 7. apríla práve Slovan Bratislava.

Fortuna liga 2017/2018 - nadstavbová časť

skupina o titul - 3. kolo - nedeľa:

FC DAC 1904 Dunajská Streda - FC Spartak Trnava 1:0 (0:0)

Gól: 60. Bayo, ŽK: 7. Záhumenský, 44. Koštrna, 58. Herc, 59. Blackman, 90.+ Kalmár, 90.+ Macej - 44. Čivič, 52. Martin Tóth, 67. Pehlivan, 90.+ Egho, rozhodovali: Glova - Slyško, Mókoš

Zostavy:

Dunajská Streda: Macej - Blackman, Koštrna, T. Huk, Záhumenský - Herc (74. Divkovič), Kalmár, Pambou - Čmelík (55. Bayo), Pačinda (88. Vida), E. Davis

Trnava: M. Chudý - A. Kadlec, Martin Tóth, Godál, Čivič - L. Greššák, Pehlivan (70. Yilmaz) - A. Sloboda, Š. Pekár (62. Egho), Čanturišvili - Ofosu (81. Brigant)

Hlasy (zdroj: TV Dajto):

Erik Pačinda (kapitán Dunajskej Stredy): "Z našej strany to bol veľmi dobrý zápas, zvládnutý po taktickej i hernej stránke. Som rád, že sa nám prvýkrát v sezóne a po dlhšom čase podarilo zdolať Trnavu. Útočník je na to, aby čakal na svoju šancu. Bayo prišiel na trávnik ako striedajúci hráč a gólom rozhodol dnešné stretnutie. Do konca ligovej súťaže zostáva sedem zápasov, bude to ešte zaujímavé, Urobíme všetko, aby sme získali čo najviac bodov."

Lukáš Greššák (kapitán Spartaka Trnava): "Tieto zápasy sú bojovné. Hralo sa vo výbornej atmosfére, každému prajem takéto stretnutia. My sme prišli do Dunajskej Stredy s určitým cieľom, ktorí sme nesplnili. Odchádzame domov sklamaní. Domáci hrali tvrdo, s nasadením, až s prehnanou bojovnosťou. Túto prehru si preberieme, ideme ďalej. Nemôžeme sa opúšťať. Slovan Bratislava znížil odstup na sedem bodov. Keď sa sústredíme na seba a budeme ďalšie duely zvládať, náš náskok môže byť aj väčší."





