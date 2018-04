Dukla Trenčín vyhrala na ľade „baranov“, o majstrovi Tipsport ligy rozhodne siedmy zápas

BANSKÁ BYSTRICA 22. apríla (WebNoviny.sk) - Finále play-off najvyššej slovenskej hokejovej súťaže bude mať aj siedme pokračovanie, ktoré už musí rozhodnúť o majstrovi. Šieste finále v nedeľu v Banskej Bystrici sa skončilo tesným víťazstvom Trenčína 3:2 (1:0, 2:1, 0:1).

Trenčania zaostávali vo finále už 0:3 na zápasy, aktuálne dorovnali na 3:3 a stále majú šancu stať sa prvým tímom v histórii, ktorý dovŕši stopercentný obrat. Siedme a posledné pokračovanie finálovej hokejovej drámy sa uskutoční v utorok 24. apríla od 18.00 h v Trenčíne.

Z úvodného tlaku Bystričania vyťažili len vylúčenie Sojčíka, šancu Hohmanna a 6 striel na bránku hostí bez gólového efektu. Trenčianska skvostná prvá tretina z predchádzajúcich dvoch súbojov sa tentoraz nekonala, ale jeden puk predsa len skončil za chrbtom brankára Banskej Bystrice.

V 14. min obrana domácich zabudla na Jozefa Šveca a člen štvrtého útoku hostí parádne ponad lapačku brankára Lassilu otvoril skóre - 0:1. Studená sprcha pre domácich mohla byť aj nepríjemnejšia, ale 5-minútová presilovka Trenčína po "vrazení" Kabáča do Bohunického sa napokon neuskutočnila ani spolovice.

Na trestnú lavicu musel aj trenčiansky kapitán Radivojevič. Nedovolene bránil Lampera, ktorý do neho zozadu narazil. Nad týmto trestom krútil hlavou aj Marián Gáborík, ktorý na tribúne v drese Trenčína povzbudzoval svoj materský klub. Hostia odohrali presilovku zle a hoci v závere tretiny mal dobrú pozíciu na skórovanie Dlouhý, skóre sa nemenilo.

Druhá tretina priniesla veľké odhodlanie hráčov HC 05 iClinic. Domáci využili hneď prvú presilovú hru pri vylúčení Bohunického. Slovinec Klemen Pretnar v 25. min prepáli všetko pred sebou vrátane brankára Hiadlovského - 1:1.

Gól priniesol mohutný nápor majstra, ale Dukla sa ubránila. V polovici druhej tretiny šiel na trestnú lavicu domáci Gabor za seknutie a mohutne s tým nesúhlasil. Ešte viac musel byť frustrovaný, keď videl, ako jeho spoluhráč Lassila pustil za seba ľahkú strelu Tibora Vargu zdiaľky od pravého mantinelu - 1:2.

Trenčania využili presilovku, ani nevedeli ako, a opäť dostali povestné "momentum" zápasu na svoju stranu. Domáci sa zastavili v rozlete a to ich v závere druhej tretiny pribrzdil ešte jeden trenčiansky gól. Radivojevič vystrelil spoza obrancu Brejčáka a Lassila opäť len bezmocne krčil plecami - 1:3. Pre kapitána Dukly to bol už ôsmy gól v aktuálnom play-off. Lavička majstra zareagovala stiahnutím Lassilu, ktorého vystriedal Lukáš.

V tretej tretine prišla ďalšia fáza tlaku Banskej Bystrice, ďalšia presilová hra domácich, ale gól z nej nepadol. Iba čo sa fanúšikovia "baranov" rozohnili po tom, čo Hiadlovský posunul bránku po jednom zo svojich zákrokov. Neúnavní domáci sa však dočkali v 49. min, keď Hrnka z otočky pod hornú žŕdku prekvapil Hiadlovského - 2:3.

Nasledovala tvrdá bystrická ofenzíva, šance Surového, Hrnku, Pretnara či Hohmanna, ale hostia sa aj s dávkou šťastia ubránili. V záverečnej minúte domáci už bez brankára a s jedným korčuliarom navyše robili, čo mohli, ale gólu sa nedočkali. Skóre sa už nemenilo, a tak po záverečnej siréne vypukla na bystrickom ľade trenčianska radosť.

Hlasy

zdroj: RTVS

Vladimír Országh (tréner Banskej Bystrice): "Ťažko sa mi to hodnotí, keďže sme prehrali. Chceli sme to dnes ukončiť, žiaľ, nevyšlo to. Mali sme hluché momenty, za čo nás hostia potrestali. Pozitívom bola tretia tretina, v ktorej sme mali šance na vyrovnanie, no nepadlo nám to tam. Teraz to je 3:3 na zápasy a my to v Trenčíne chceme otočiť na našu stranu. V prvých troch stretnutiach sme uspeli my, teraz má trochu psychologickú výhodu Trenčín, no v siedmom dueli bude doma a pod tlakom. Určite to nebalíme. Jednou z vecí, ktoré nás pribrzdili, je dobrá defenzíva Trenčína. Tiež to, že sme v play-off vyhrali deväťkrát po sebe a potom vždy príde nejaká malá kríza verím, že už je za nami. Rozhodne posledný zápas. Urobíme všetko pre to, aby sme odišli ako víťazi. Viem už, koho postavíme do bránky, no nechám si to pre seba."

Ján Pardavý starší (asistent trénera Trenčína): "Dôležité bolo, že sme ustáli počiatočný tlak domácich a potom sme išli do vedenia to bol dôležitý psychologický moment. Podarilo sa im v presilovke vyrovnať, no opäť sme sa ujali vedenia my. Bystrica to v závere tlačila do bránkoviska, majú fyzické mužstvo, no naši chlapci odviedli opäť maximum, obetovali sa pre tím jeden krok nám však stále chýba. V prvých dvoch zápasoch finále to bolo veľmi tesné a mohlo sa to skončiť akokoľvek, Bystrica mala viac šťastia a neskôr viedla 3:0. My však ideme krok za krokom a čaká nás posledný - v trenčianskom pekle."